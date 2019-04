Der noch recht junge Hersteller Kii Audio mit Hauptsitz in Bergisch Gladbach, der mit seinen hochentwickelten Aktiv-Lautsprechern gleichwohl bereits ordentlich von sich reden macht (auch wir planen einen Kii-Audio-Test), gibt die Verstärkung seines Teams bekannt: Mit Rui de C. Mendes habe man einen neuen Mann für den Vertrieb von Kii Audioin der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) engagieren können.

Rui de C. Mendes hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Produkttrainer für diverse Hifi-Hersteller und soll mithin die „perfekten Voraussetzungen, Kii Audio in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter voranzutreiben“, mitbringen. Der CEO von Kii Audio, Chris Reichardt: „Wir freuen uns sehr, mit Rui de C. Mendes eine der renommiertesten Persönlichkeiten der Hifi-Branche gewonnen zu haben.“

Auch wir wünschen Rui de C. Mendes einen guten Start.

Kontakt

Kii Audio GmbH

Drosselweg 45

51467 Bergisch-Gladbach

Deutschland

Telefon: +49 (0) 2202 - 2356289

E-Mail: info@kii.audio

Web: https://www.kiiaudio.com/