Beim Hersteller Kii Audio wird gerade fleißig gewerkelt – bald soll die neue Manufaktur im nordrhein-westfälischen Hamminkeln bei Wesel eröffnet werden. Und diese Eröffnung ist zugleich mit einer herzlichen Besuchseinladung an Interessierte verbunden.

Kii Audio Manufaktur: Fakten und Wissenswertes

Mit dem innovativen Modell Kii Three (hier geht’s zu unserem Test) hat der Hersteller Kii Audio offenbar ins Schwarze getroffen – der Lautsprecher wurde in der Fachpresse ebenso gefeiert wie am Verkaufstresen, es handelt sich um ein echtes Erfolgsmodell.

Der 2014 gegründete Hersteller fertigt in Deutschland – und wer Lust hat, der kann zwischen dem 23. und 28. Mai 2022 die neue Manufaktur im Rahmen einer mehrtägigen Hausmesse besichtigen. Dabei können Besucherinnen und Besucher nicht nur lernen, wie die Produkte entwickelt und gefertigt werden, auch für das leibliche Wohl wird im Rahmen eines zünftigen Barbecues gesorgt.

Kii Audio lädt zu diesem Event – der Eintritt ist frei – nicht nur Pressevertreter ein, auch alle anderen neugierigen HiFi-Freunde oder Besitzer von Kii-Audio-Produkten sind herzlich willkommen. Wegen des erwarteten hohen Interesses muss eine Vorregistrierung über die Kii-Website vorgenommen werden.

Kontakt

Kii Audio GmbH

Uhlandsweg 6b

46499 Hamminkeln/Dingden



Telefon: +49(0)2852-94582-66

E-Mail: info@kii.audio

Web: https://www.kiiaudio.com/