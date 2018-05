Der Traditionshersteller KEF gibt sich sportlich und designaffin – mit drei neuen Produkten bzw. Produkt-Updates in Zusammenarbeit mit Porsche Design.

Rechts oben im Bild ist der Space One Wireless Black, eine neue Version des Erfolgsmodells Space One im Porsche-Design. Dieser Bluetooth-Kopfhörer kommt mit aktivem Noise Cancelling, kraftvollen 40-mm-Neodym-Treibern und potenten Akkus – bis zu 30 Stunden lang soll laut der Pressemitteilung unterbrechungsfrei Musik gehört werden können. Doch auch ohne Strom geht’s – der KEF Space One Wireless Black lässt sich auf Wunsch auch kabelgebunden betreiben. Dazu gibt es eine spezielle Clear-Voice-Capture-Technologie, die beim Freisprechen Stimmen verstärkt und Umgebungsgeräusche reduziert.

Der mit einem reddot design award ausgezeichnete Motion One wiederum ist ein spritzwasserdichter In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit Freisprecheinrichtung, der aptX und Bluetooth 4.1 unterstützt und eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden mitbringt.

Ebenfalls jetzt in schickem Mattschwarz erhältlich: der Gravity One Bluetooth-Lautsprecher. Zwei Passiv-Tieftöner sowie je ein 2-Zoll-Breitbänder und 2-Zoll-Uni-Q-Miniaturtreiber sollen kraftvollen Sound trotz knapper Abmessungen ermöglichen: Musik wird wahlweise per Bluetooth 4.0 / aptX oder Aux-Anschluss zugeführt. Der 780 Gramm leichte Lautsprecher hat eine Bluetooth-Reichweite von zehn Metern und eine Akkukapazität von maximal zehn Stunden.

Preise:

KEF Space One Wireless Black: 399 Euro

KEF Motion One Black: 250 Euro

KEF Gravity One: 380 Euro

Kontakt

GP Acoustics

Kruppstraße 82 - 100

45145 Essen



Telefon: +49(0)201–17039100

E-Mail: info@gpaeu.com

Web: http://de.kef.com/