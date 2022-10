Die britischen Audio-Experten von KEF arbeiten gerne mit dem Designer Ross Lovegrove zusammen – dieser sei für seine fließenden, skulpturalen Formen bekannt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Deutschlandvertriebs. Für KEF hat Lovegrove unter anderem schon die portablen Muo-Lautsprecher, die Flaggschiff-Speaker KEF Muon sowie die Mu3-Kopfhörer kreiert.

Apropos Kopfhörer: Nun kommt ein weiteres Modell aus Lovegroves Feder hinzu, der Wireless-Over-Ear-Kopfhörer KEF Mu7, der in Kürze für 399 Euro an den Start gehen wird.

Kopfhörer KEF Mu7: Wireless mit ANC & cVc

Der ohrumschließende KEF Mu7 besitzt einen Aluminiumrahmen und bequeme, atmungsaktive Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff. Dank seiner ergonomischen Formgebung und der Konstruktion aus Aluminium sei es gelungen, einen leichten, gleichwohl stabilen Kopfhörer mit sehr guter akustischer Abdichtung zu bauen, so KEF. Die Ohrpolster passen sich der individuellen Kopfform des Trägers an und sollen die aktive wie passive Geräuschunterdrückung sowie die Tieftonperformance verbessern. Der KEF Mu7 lässt sich für den Transport kompakt zusammenfalten.

Grundsätzlich handelt es sich beim KEF Mu7 um einen geschlossenen Kopfhörer. Die verbauten dynamischen Vollbereichstreiber sorgten, so die Briten, „für eine makellose Audioperformance, die selbst die subtilsten akustischen Details offenbart“. Damit Außengeräusche den Hörgenuss nicht schmälern, hilft ein Active Noise Cancellation mit mehreren speziellen Filtern dabei, Umgebungsgeräusche zu erfassen und gezielt zu minimieren – und die sogenannte Clear-Voice-Capture-Technik (cVc) soll für ungestörte, kristallklare Telefonate Sorge tragen.

Befehle empfängt der KEF Mu7 über sein kapazitives Touchpad an der rechten Ohrmuschel, er versteht sich also auf Gestensteuerung. Als Laufzeit gibt KEF 40 Stunden an – und ein „Ladesnack“ von nur 15 Minuten soll schon für acht Stunden Musik reichen.

Der Wireless-Hörer KEF Mu7 ist ab November 2022 in den Farben „Silver Grey“ und „Charcoal Grey“ zu haben.

