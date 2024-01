Es gibt immer etwas zu verbessern, dachte sich wohl der britische Hersteller KEF – und überarbeitete seine aktiven Wireless- und Streaming-Lautsprecher LSX II: Sie hören jetzt auf den Namen KEF LSX II LT und sind unter anderem mit verbesserten Treibern und erweiterten Anschlussmöglichkeiten ausgestattet.

KEF LSX II LT: Streaming und Plug’n’Play

Die KEF LSX II LT basieren auf dem Urmodell LSX, das wir bereits im Juli 2019 im ausführlichen fairaudio-Test hatten. Im Vergleich zur ersten Version sind diverse Funktionen hinzugekommen und technische Details überarbeitet worden.

So ist in der aktuellen Inkarnation die neue Wireless-Plattform „W2“ verbaut: Diese ermöglicht es unter anderem, direkt von Diensten wie Spotify, Tidal, Apple Music und Amazon Music zu streamen. Über die KEF-Connect-App und via Bluetooth lassen sich zusätzlich zahlreiche weitere Quellen „anzapfen“. Mit im Featureset sind zudem Apple AirPlay 2 und Google Chromecast. Doch die LSX II LT kann nicht nur wireless spielen: Sie verfügt auch über Anschlüsse für andere Quellgeräte wie etwa HDMI-ARC, USB-C und Toslink. Wer mag, kann auch einen separaten Subwoofer anschließen.

Natürlich kommt in der LT-Version der KEF LSX II wieder ein Uni-Q-Koaxialtreiber zum Einsatz – hier in der mittlerweile elften Generation. Die Verstärkerleistung der Class-D-Endstufen beträgt pro Kanal 100 Watt, sie verteilen sich auf 70 Watt für den Tiefmittelton und 30 Watt für den Hochtonbereich.

Die KEF LSX II LT ist ab dem 25. Januar 2024 erhältlich, und zwar in den Ausführungen Stone White, Sage Green und Graphite Grey. Der Preis beträgt 999 Euro.

PS: Hier geht es zum Test des Urmodells KEF LSX.

Kontakt

GP Acoustics

Kruppstraße 82 - 100

45145 Essen



Telefon: +49(0)201 – 17039-0

E-Mail: info.de@kef.com

Web: https://de.kef.com/