KEF LS60 Wireless Lotus Edition in Racing Green | News fairaudio

Der britische Lautsprecherspezialist KEF macht wieder einmal gemeinsame Sache mit dem Fahrzeughersteller Lotus. Nachdem KEF bereits vor einiger Zeit maßgeschneiderte Hifi-Soundsysteme in Lotus-Automobilen beisteuern durfte, gibt es jetzt auch eine Kooperation zwischen beiden Unternehmen für den Heimbereich.

KEF LS60 Wireless Lotus Edition: British Racing Green im Wohnzimmer

Vor gut einem Jahr berichteten wir bereits ausführlich über die Neuvorstellung des kabellosen Standlautsprechers KEF LS60 Wireless. Und ebendieser Lautsprecher wird nun erstmals in der Lotus Edition erhältlich sein, erkennbar am Lotus-Schriftzug auf der Rückseite und der ikonischen Farbvariante British Racing Green. Das ist übrigens erst der Anfang – es soll in der Zukunft noch weitere Lotus-Editionen bestimmter KEF-Lautsprechermodelle geben.

Der KEF LS60 Wireless kommt frontseitig natürlich mit einem Uni-Q-Koaxialtreiber in 12. Generation – sowie seitlich angebrachten Tieftönern. Der Lautsprecher lässt sich analog wie digital – und kabellos ebenso wie kabelgebunden – bespielen. Die aktiven und streamingfähigen Schallwandler verfügen über getrennte Verstärkerzüge für Tief-, Mittel- und Hochton sowie die sogenannte Music Integrity Engine für einen besonders „satten, kraftvollen“ Sound, so heißt es bei KEF.

Der Preis der LS60 Wireless Lotus Edition beträgt 7.999 Euro.

