Der Hersteller Keces mit Hauptsitz in Taiwan stellt seit 2002 hochwertige Komponenten für audiophile Ansprüche her – das Portfolio umfasst derzeit mehrere Verstärker, Power Conditioner, einen Pre-DAC-Kopfhörerverstärker sowie natürlich Linearnetzteile, die ja als so etwas wie die Grundbausteine des Firmenerfolgs durchgehen. Deutscher Vertrieb ist Robert Ross, der schon Anfang 2017 den Markteintritt von Keces in Deutschland begleitete.

Ganz frisch informiert uns Robert Ross, dass nun der Keces Sphono verfügbar ist. Dieser richtet sich, genau, an den ambitionierten Vinyl-Freund, denn er kommt mit sage und schreibe vier per Frontschalter wählbaren Phonoeingängen – je zwei MM- und MC-Eingänge, versteht sich. Das zum Phonovorverstärker Keces Sphono gehörige Netzteil namens Spower ist in ein separates Gehäuse ausgelagert, es liefert 48 Volt Ausgangsspannung und soll extrem rauscharm sein, verspricht Keces.

Keces Sphono wie Spower residieren in Alugehäusen mit viel Millimetern Wandstärke. Für die MM-Zweige ist die Kapazität per DIP-Schalter sechsstufig von 47 bis 470 pF schaltbar, die MC-Fraktion wiederum darf in Bezug auf die Eingangsimpedanz ebenfalls in sechs Stufen wählen – von 56 Ohm bis 47 Kiloohm. Alle Eingänge sind als Cinch-Varianten ausgeführt, ausgangsseitig hingegen werden je ein Cinch- und XLR-Anschluss geboten. Intern arbeitet das Gerät im Dual-Mono-Design, die Verstärkerschaltung ist diskret aufgebaut und läuft im Class-A-Modus.

Auch frontseitig lädt das Gerät zum Spielen ein. So kann der Gainfaktor für MM und MC jeweils per Kippschalter um 6 dB angehoben werden, die Entzerrung kann zwischen IEC und RIAA umgeschaltet werden – und ein schaltbarer Subsonic-Filter ist ebenfalls mit an Bord.

Preis Keces Sphono Vorverstärker mit Spower-Netzteil: 2.498 Euro

Kontakt

Robert Ross Audiophile Produkte GmbH

Alemannenstraße 23

85095 Denkendorf

Deutschland

Telefon: +49(0)8466-905030

E-Mail: r.ross@robertross.de

Web: https://www.kecesaudio.de/