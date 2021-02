Kabel von AIM, TCI und WestminsterLab bei IAD

Der IAD Vertrieb gibt bekannt, dass das Produktprogramm durch eine Vielzahl unterschiedlicher audiophiler Kabel dreier Hersteller erweitert wird. Bei den Marken handelt es sich um WestminsterLab, True Color Industries (TCI) und AIM.

Audiophile Kabel bei IAD im Überblick

Der britische Hersteller WestminsterLab erblickte 2006 in London das Licht der Welt und hat seinen Hauptsitz inzwischen in Hong Kong. Das Unternehmen stellt Digitalkabel mit diversen Konfektionierungen (USB, S/PDIF koaxial, AES/EBU, BNC), analoge Verbinder (Cinch und XLR) sowie Netz- und Lautsprecherkabel her – aber auch eine sündteure Vor-End-Kombination. Das große Bild oben zeigt ein Lautsprecherkabel aus dem WestminsterLab-Produktprogramm.

In Irland wiederum sitzt TCI (True Color Industries). Ebenfalls ein Kabelvollsortimenter, der mit seinen Produkten allerdings in einer günstigeren Preisklasse unterwegs ist. Neben Interconnect-, Digital- und Lautsprecherverbindungen werden auch hochwertige Stromkabel angeboten, die besonders wirksame Abschirmung und Leitfähigkeit aufweisen sollen.

Dritter im Bunde ist der 1983 in Japan gegründete Hersteller AIM, der sich insbesondere auf die Herstellung audiophiler Netzwerkkabel spezialisiert hat. AIM beliefert auch den größten japanischen Telekommunikationsanbieter NTT – und war weltweit der erste Hersteller für opto-hybride HDMI-Kabel. „Netzwerkkabel von AIM sind eine wichtige Ergänzung für das Lieferprogramm von IAD, das schon immer auf konsequente audiophile Signalintegrität ausgerichtet war“, lässt sich der Pressemitteilung entnehmen.

Sollten Sie also die Anschaffung neuer „Kabelage“ planen, können Sie sich auf folgenden Webseiten dazu inspirieren lassen: WestminsterLab, TCI und AIM.

