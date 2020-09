Gleich drei neue True Wireless In-Ear-Kopfhörer stellt JBL in einer aktuellen Pressemitteilung vor. Was sie eint: die neue Technologie Dual Connect + Sync. Sie bewirkt, dass sich die Kopfhörer beim Öffnen der mitgelieferten Ladebox automatisch mit dem zuletzt genutzten Quellgerät verbinden. Außerdem lassen sich für den linken und rechten Ohrhörer spezielle Funktionen zuweisen, z. B. die Freisprecheinrichtung.

Der JBL Tune 225TWS ist der Nachfolger des beliebten 220TWS, bietet jedoch verbesserte „Punktleistungen“ in der einen oder anderen Disziplin: Seine Akkulaufzeit beträgt jetzt 5 Stunden (25 mit Ladebox), außerdem ist nun die JBL-Pure-Bass-Funktion für knackigeren Tiefton mit an Bord. Erhältlich ist der JBL Tune in sechs Farben.

Wer noch etwas mehr akustische Abgeschiedenheit braucht, der könnte mit dem JBL Reflect Mini TWS liebäugeln, denn dieser kommt mit aktivem Noise-Cancelling. Ein Smart-Ambient-Algorithmus macht es möglich, auf Wunsch Umgebungsgeräusche kurzfristig einzublenden. Außerdem ist er nach dem Standard IPX7 spritzwassergeschützt. Der JBL Reflect Mini TWS ist in drei Farben erhältlich.

Und da wäre noch das Topmodell JBL Live Free NC+. Zusätzlich zu den Features, die bereits den vorgenannten JBL Reflect Mini TWS auszeichnen, ist die Ladebox des JBL Live Free NC+ in der Lage, nach dem Standard Qi kabellos aufgeladen zu werden. Erhältlich ist das Modell in vier verschiedenen Farben.

Preise:

JBL Tune 225TWS: 99,99 Euro

JBL Reflect Mini TWS: 99,99 Euro

JBL Live Free NC+: 179 Euro

Kontakt

HARMAN Deutschland GmbH

Parkring 3

85748 Garching bei München



Telefon: +49(0)8031-39116 00

E-Mail: harman@behle-partner.de

Web: https://de.jbl.com/