Tonkünstler vor: JBL und die Martin Garrix Music Academy laden erneut Nachwuchskünstlerinnen und -künstler aus verschiedenen Regionen der Welt zur Teilnahme an ihrem Förderprogramm ein. Es lohnt sich – denn das Programm bietet zahlreiche Benefits.

JBL & Martin Garrix Music Academy: Wegen Erfolg erneut aufgelegt

Die inzwischen dritte Ausgabe des Programms richtet sich an alle aufstrebenden Talente, die ihre künstlerischen Fähigkeiten weiterentwickeln und sich mit anderen Kreativen aus der Musikbranche austauschen möchten. Erstmals sind 2025 auch Bewerbungen aus Brasilien möglich.

Das viertägige Programm findet wie in den Vorjahren im November in den STMPD Studios in Amsterdam statt – dem Studio von Martin Garrix. Ausgewählt werden 30 Personen aus unterschiedlichen Bereichen der Musikproduktion, darunter Musiker, Songwriter, Sängerinnen und Produzenten. Im Zentrum stehen praxisbezogene Workshops mit Branchenprofis, gemeinsames Arbeiten an Projekten und internationale Vernetzung.

Auch nach Abschluss des Programms unterstützt die Academy ihre Teilnehmenden weiterhin in ihrer musikalischen Laufbahn. Offenbar mit Erfolg: So konnten ehemalige Alumni ihre Musik auf Veranstaltungen wie dem Tomorrowland Festival, dem Montreux Jazz Festival, dem Amsterdam Dance Event, der JBL Snow Party oder Club JBL in London präsentieren.

DACH-Initiative mit Music Camp und Mike Singer

Im deutschsprachigen Raum wird das Auswahlverfahren zusätzlich durch ein Music Camp mit Sänger Mike Singer (sic!) ergänzt. Nach Sichtung aller Einreichungen werden zehn Talente zu einem mehrtägigen Workshop eingeladen. Dort arbeiten sie unter professionellen Bedingungen an eigenen musikalischen Ideen. Mike Singer begleitet das Camp als Mentor und gibt individuelle Rückmeldungen. Am Ende erhält eine Person die Möglichkeit, zusätzlich an der Academy in Amsterdam teilzunehmen.

Bewerbung und Teilnahmebedingungen

Musikschaffende können sich bis zum 13. Mai 2025 online bewerben. Erforderlich sind ein ausgefülltes Formular, ein kurzes Motivationsvideo sowie bis zu drei eigene Musikstücke. Die Academy richtet sich an Teilnehmende aus Europa, Asien, Indien (mit Ausnahme Tamil Nadus), Australien, den USA und Brasilien. Die Shortlist wird am 10. Juni veröffentlicht. Die finale Auswahl erfolgt im Zeitraum zwischen dem 10. Juni und dem 30. September 2025.

Weitere Informationen zum Programm und zur Bewerbung gibt es hier: www.jbl.com/musicacademy

Kontakt

HARMAN Deutschland GmbH

Parkring 3

85748 Garching bei München



Telefon: +49(0)8031-39116 00

E-Mail: harman@behle-partner.de

Web: https://de.jbl.com/