Der Hersteller JBL meldet sich pünktlich zum Sommer mit einer ganzen Serie von kabellosen Kopfhörern: Die Serie namens LIVE besteht aus vier unterschiedlichen Modellen.

Der JBL LIVE 650BTNC und JBL LIVE 500BT sind Over-Ear-Kopfhörer, der JBL LIVE 400BT kommt im On-Ear-Design und der JBL LIVE 220BT ist ein In-Ear-Modell.

Was alle vier Kopfhörer eint ist, dass sie per Bluetooth beschickt werden und Sprachassistenten wie Google Assistant und Amazon Alexa unterstützen. Der JBL LIVE 650BTNC kommt mit einem aktiven Noise-Cancelling, welches Umgebungsgeräusche ausblendet, um den Musikgenuss nicht zu stören, die drei anderen Modelle verfügen über eine Technologie, die JBL als Urban Noise Control bezeichnet und mit deren Hilfe Nutzer die Wiedergabe individuell an ihre Situation und Bedürfnisse anpassen können. Mit dem Modus TalkThru werden die Musiklautstärke reduziert und nach außen gerichtete Mikrofone aktiviert – so kann man kurz mal mit Freunden plaudern, ohne dabei den Kopfhörer abnehmen zu müssen. Im zweiten Modus Ambient Aware lassen sich Hintergrundgeräusche in mehreren Abstufungen dosiert ausblenden.

Erhältlich sind alle vier Kopfhörer ab sofort in den Farben Schwarz, Weiß, Rot und Blau.

Preise:

JBL LIVE 220BT In-Ear-Kopfhörer: 79,99 Euro

JBL LIVE 400BT On-Ear-Kopfhörer: 129 Euro

JBL LIVE 500BT In-Ear-Kopfhörer: 149 Euro

JBL LIVE 650BTNC In-Ear-Kopfhörer: 199 Euro

Kontakt

Audio Pro Heilbronn Elektroakustik GmbH

Pfaffenstraße 25

74078 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-2636400

E-Mail: info@audiopro.de

Web: https://www.audiopro.de/