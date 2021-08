Gleich zwei neue Produkte mit reichlich Retro-Feeling stellt der Traditionshersteller JBL vor: das Musiksystem L75ms und den passiven Kompaktlautsprecher L52 Classic. Beide Neuigkeiten sollen im Laufe des vierten Quartals dieses Jahres im Handel verfügbar sein, ein wenig Geduld ist daher noch vonnöten.

JBL L75ms – Kompaktsystem

Dieses HiFi-System ist in ein Walnussholzfurnier gewandet und mit einem abnehmbaren, schwarzen Quadrex-Schaumstoffgitter bewehrt (siehe Teaserbild oben). In puncto Konnektivität ist es reich ausgestattet: Neben der Streaming-Engine, die kabelgebunden wie auch drahtlos beschickt werden kann und sich auf Google Chromecast, Apple AirPlay2 und Bluetooth versteht, sind auch eine analoge Vorstufe mit je einem Hochpegel- und MM-Phono-Eingang sowie eine HDMI-ARC-Schnittstelle an Bord. Per Sub-Out lässt sich überdies ein Subwoofer ankabeln.

Treiberseitig verfügt das JBL L75ms über ein Paar 5,25-Zoll-Tieftöner, einen zentralen 4-Zoll-Mitteltontreiber und ein Paar 1-Zoll-Titankalotten. Alle fünf Treiber werden von eigenen Verstärkerkanälen angetrieben, die Gesamtverstärkerleistung ist mit 350 Watt RMS angegeben.

Nettes Add-on: Wer das JBL-L75ms-Kompaktsystem erwirbt, bekommt ein kostenloses 90-Tage-Probeabo für den Streamingdienst Qobuz dazu. Kostenpunkt des JBL-Alleskönners: 1.500 Euro

JBL L52 Classic – Kompaktlautsprecher

Diese knuffigen Lautsprecher kommen ebenfalls im Walnussholzfurnier und sind mit den ikonischen Quadrex-Schaumgittern ausgestattet, die wahlweise in Schwarz, Orange oder Blau geordert werden können. Der JBL L52 Classic kann nicht nur als Regal- oder Desktoplautsprecher eingesetzt werden, auch eine Montage an der Wand oder auf einem Stativ ist möglich.

Der Zweiwegler hat einen 5,25-Zoll-Tiefmitteltöner und eine 0,75-Zoll-Titankalotte mit akustischem Waveguide für den Hochtonbereich. Das Bassreflexrohr geht nach vorne. Praktisch ist sicherlich auch der frontseitige Klangregler, mit dem der Hochtonbereich abgesoftet oder angehoben werden kann. Der Paarpreis wird um die 1.000 Euro betragen.

