Gleich drei neue Bluetooth-Kopfhörer bringt der Hersteller JBL an den Start – in Form der Produktlinie JBL Club.

Das Spitzenmodell ist der JBL Club One. Er kommt mit dynamischen 40-mm-Treibern mit modernen Graphen-Membranen und einem aktiven, adaptiven Noise-Cancelling. Die NC-Technologie erfasst die Umgebungsgeräusche bis zu 50000 Mal pro Sekunde und reduziert diese per phasenverschobener Wiedergabe. Hierbei sollen laut der Pressemitteilung sogar Schallverluste durch die Bewegung der Haare, der Brille oder des Kopfes in Echtzeit kompensiert werden. Wer mag, der kann mit der SilentNow-Funktion das Noise-Cancelling aktivieren, ohne dabei Musik zu hören. Praktisch, wenn man beispielsweise in lauter Umgebung arbeiten möchte oder muss. Über eine kostenlose App können weitere Features wie DSP-Presets abgerufen werden.

Der JBL Club 950NC kommt ebenfalls mit aktivem Noise-Cancelling, verfügt aber nicht über alle App-Features des Topmodells und wartet mit etwas einfacheren Treibern auf.

Das Einsteigermodell JBL CLUB 700BT wiederum ist ein reiner Bluetooth-Kopfhörer ohne Noise Cancelling.

Was alle drei Modelle eint: Sie haben Kopfbügel aus Leder, strapazierfähige Metallscharniere, magnetische und austauschbare Ohrpolster, ein faltbares Design und werden mit diversem Zubehör ausgeliefert, u.a. einem Audiokabel mit integriertem Mikrofon. Außerdem verfügt die gesamte Produktlinie über eine HiRes-Audio-Zertifzierung sowie Bluetooth-5.0-Konnektivität für stabile Verbindung bei guten Akkulaufzeiten. Zu guter Letzt kooperieren alle drei Modelle mit Google Assistant und Amazon Alexa.

Preise:

JBL Club One Bluetooth-Kopfhörer: 349 Euro

JBL Club 950 NC Bluetooth-Kopfhörer: 249 Euro

JBL Club 700 BT Bluetooth-Kopfhörer: 149 Euro

