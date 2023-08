JBL kündigt eine neue Serie von Streaming-Lautsprechern an, die eine Vielzahl interessanter Funktionen mitbringen, dank Retrooptik gut aussehen und noch dazu „ehrlich“ klingen sollen: Authentics heißt die Produktlinie, die aus den drei Modellen JBL Authentics 200, 300 und 500 besteht.

JBL Authentics: Komfortable Bedienung und nahtlose Integration von Sprachassistenten

Bei der Entwicklung der Authentics-Serie habe man nicht zuletzt Augenmerk auf die parallele Integration der Sprachassistenten von Amazon und Google gelegt. So können Nutzer sowohl per Google Assistant als auch per Alexa mit ihren Geräten interagieren.

Das Topmodell, der oben im großen Bild zu sehende JBL Authentics 500, bietet Streaming per WLAN (inkl. AirPlay, Alexa Multiroom Musik, Spotify Connect, Chromecast built–in) und Bluetooth, außerdem ist er Dolby-Atmos-zertifiziert. Das Lautsprechersystem kommt mit einem Sechseinhalbzoll-Subwoofer in Downfiring-Konfiguration sowie jeweils drei 2,75-Zoll-Tiefmitteltönern und 1-Zoll-Hochtönern – und bietet somit technisch 3.1-Sound mit einer Verstärkergesamtleistung von 270 Watt.

Die kleineren Alternativen JBL Authentics 200 und 300 kommen zwar ohne Dolby-Atmos-Integration, dafür als echte Portis mit integrierten Akkus. Wobei selbst der Kleinste treiberseitig noch ordentlich bestückt ist: nämlich mit einem Paar 1-Zoll-Hochtönern, einem 5-Zoll-Breitbänder und einer nach unten abstrahlenden, die Tieftonwiedergabe unterstützenden 6-Zoll-Passivmembran, die auf Basis eines Bassreflexsystems arbeitet. Die rein akkubetriebene Spielzeit wird mit bis zu bis zu acht Stunden angegeben.

Alle drei Streaminglautsprecher sind multiroomfähig, außerdem lassen sie sich als Freisprecheinrichtung nutzen. Beim Einschalten der JBL Authentics messen bzw. optimieren sie sich selbsttätig auf die Akustik des umgebenden Raums. Last, but not least: JBL legt Wert auf die Feststellung, dass die Authentics-Lautsprecherserie zu einem großen Teil aus recyceltem Stoff, Kunststoff und Aluminium besteht.

Preise:

JBL Authentics 500: 629,99 Euro

JBL Authentics 300: 429,99 Euro

JBL Authentics 200: 329,99 Euro

