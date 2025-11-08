Wenn die Buchstaben „JBL“ und vierstellige Zahlen aufeinandertreffen, werden Fans von Kult-HiFi nervös. Die Location für die Vorstellung des neuen Top-Lautsprechers aus der Studio-Monitor-Serie von JBL wurde deshalb nicht zufällig gewählt: Auf der renommierten Tokyo International Audio Show enthüllte Harman Luxury Audio Mitte Oktober den JBL 4369 – einen Zweiwege-Standlautsprecher, der die professionelle Klang-DNA der Marke in ein neues Kapitel überführen soll.

JBL 4369: Zurück in die Zukunft?

Mit optimierter Technik, ikonischem Design und audiophilem Anspruch soll der JBL 4369 nicht weniger als die Studio-Tradition von JBL in die Zukunft führen – und zugleich den Startschuss für eine ganze Generation ambitionierter HiFi-Lautsprecher abgeben.

Tradition …

Der JBL 4369 knüpft an das Erbe des Vorgängers 4367 an, der seit über einem Jahrzehnt für seine druckvolle, authentische Wiedergabe geschätzt wird. Mit zahlreichen technischen Weiterentwicklungen tritt der neue Monitor 4369 in dessen Fußstapfen – und geht gezielt darüber hinaus.

… und Weiterentwicklung

So verantwortet ein neu entwickelter 15-Zoll-Tieftöner mit zwei 3-Zoll-Schwingspulen und Neodym-Magnetstruktur das akustische Fundament. Die Kombination aus gerippter Papiermembran, Aluminiumgusskorb und symmetrischer Doppelspinne soll kontrollierte Auslenkung, geringe Verzerrung und souveräne Tieftonwiedergabe gewährleisten, heißt es bei JBL.

Für den Mittel- und Hochtonbereich kommt ein D2830B-Ringmembran-Kompressionstreiber mit gleich zwei 3-Zoll-Membranen sowie Neodym-Antrieb zum Einsatz, der nahtlos in ein weiterentwickeltes Sonoglass-HDI-Horn (High Definition Imaging) integriert ist. Dieser Waveguide-Technologie schreibt JBL eine breite Abstrahlung, fokussierte Wiedergabe und hohe Detailtreue zu.

Damit nicht genug: Bei der Frequenzweiche setzt JBL DC-vorgespannte Kondensatoren ein, was Dynamik und Signalreinheit optimieren und Verluste minimieren soll.

Design mit Wiedererkennungswert

Visuell bleibt der JBL 4369 der ikonischen Formensprache der JBL-Studio-Monitore treu. Das Gehäuse aus 1-Zoll-MDF mit doppellagiger Frontschallwand ist in zwei Ausführungen erhältlich: „Walnut“ mit klassisch blauer Frontbespannung oder „Black Walnut“ mit schwarzem Look. Die Verarbeitung wirkt – so kennt man es – schnörkellos, aber nicht ohne Charakter.

Vorne und hinten

Auf der Gehäusefront befinden sich fein justierbare Regler zur Anpassung von Hoch- und Superhochton – und rückseitig bietet ein hochwertiges Anschlussfeld mit vergoldeten Doppelklemmen Optionen für Bi-Wiring und Bi-Amping.

Verfügbarkeit und Preis

Der Studio-Monitor JBL 4369 wird im deutschsprachigen Raum voraussichtlich ab dem zweiten Quartal 2026 im Fachhandel erhältlich sein – zum Preis von 20.000 Euro pro Paar.

