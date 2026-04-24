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Jaeger Thelen Cinquettio 212: Aktivbox mit Abacus-Verstärker | News fairaudio

Jaeger Thelen Cinquettio 212: Highend-Aktivlautsprecher mit Abacus-Verstärkertechnik

von Jochen Reinecke

Wenn zwei Hidden Champions gemeinsame Sache machen, entsteht kein gewöhnliches Produkt – soviel steht schon mal fest. Mit dem Aktivlautsprechersystem Jaeger Thelen Cinquettio 212 präsentieren Abacus Electronics und die Lautsprecherentwickler Hagen Jaeger und Darian Thelen ein konsequent durchdachtes Konzept, das klassische HiFi-Strukturen bewusst hinter sich lassen will.

Alles, nur nicht von der Stange: Jaeger Thelen Cinquettio 212

Bei der Cinquettio 212 handelt es sich um ein vollaktives Drei-Wege-System. Die Integration der Verstärker reduziert nicht nur die Komplexität der Anlage, sondern soll gleichzeitig eine besonders saubere und kontrollierte Wiedergabe ermöglichen – unabhängig davon, ob Musik gehört, Filme geschaut oder hohe Pegel gefordert werden.

Gründer und Entwickler Hagen Jaeger und Darian Thelen und ihr Aktivlautsprecher Cinquettio
Gründer und Entwickler Hagen Jaeger und Darian Thelen und ihr Aktivlautsprecher Cinquettio

Technisch setzt der Lautsprecher auf einen aufwendigen triaxialen Aufbau. Vier Air-Motion-Transformer übernehmen den Hochtonbereich, ergänzt durch zwei geschlossene Mitteltöner und zwei großformatige Langhub-Tieftöner. Diese Kombination zielt auf hohe Dynamik, präzises Einschwingverhalten und eine kontrollierte, phasenrichtige und verzerrungsarme Wiedergabe – auch bei anspruchsvollen Lautstärken.

Verstärkertechnik von Abacus

Wichtiger Baustein des ungewöhnlichen Konzeptes ist die integrierte Verstärkertechnik von Abacus. Zum Einsatz kommen DOLIFET-Module, die bereits aus den Premiumsystemen des Herstellers bekannt sind. Sie gelten als besonders laststabil und verzerrungsarm.

Die Jaeger Thelen Cinquettio 212, von hinten und von vorne
Eigenwilliges Design: Die Jaeger Thelen Cinquettio 212, von hinten und von vorne

Skalier- und einmessbar

Die Jaeger Thelen Cinquettio ist kein starres Produkt, sondern Teil eines skalierbaren Systems. Größe, Leistung und Auslegung lassen sich an unterschiedliche Räume und Anforderungen anpassen – von eher wohnraumfreundlichen Setups bis hin zu deutlich leistungsstärkeren Konfigurationen. Denn: Die Lautsprecher können mit Doppel-8-Zoll- bis Doppel-24-Zoll-Tieftönern bestückt werden. Die Cinquettio 212 ist das mittlere System und arbeitet mit zwei Zwölfzöllern im Bass.

Die Jaeger-Thelen-Lautsprecher werden in Deutschland gefertigt, individuell konfiguriert und beim Kunden vor Ort installiert sowie eingemessen. Aufstellung, Feinabstimmung und Raumakustik-Messung werden dabei direkt berücksichtigt, um das Potenzial des Systems möglichst vollständig auszuschöpfen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Jaeger Thelen Cinquettio 212 wird individuell gefertigt – und beginnt preislich  bei 73.215 Euro/Paar, je nach Konfiguration.

Kontakt

Jaeger Thelen

Forstbergstraße 19

56745 Bel

Telefon: +49 (0) 151 6112 1938

E-Mail: info@jaeger-thelen.com

Web: https://jaeger-thelen.com/

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