Jaeger Thelen Cinquettio 212: Highend-Aktivlautsprecher mit Abacus-Verstärkertechnik

Wenn zwei Hidden Champions gemeinsame Sache machen, entsteht kein gewöhnliches Produkt – soviel steht schon mal fest. Mit dem Aktivlautsprechersystem Jaeger Thelen Cinquettio 212 präsentieren Abacus Electronics und die Lautsprecherentwickler Hagen Jaeger und Darian Thelen ein konsequent durchdachtes Konzept, das klassische HiFi-Strukturen bewusst hinter sich lassen will.

Alles, nur nicht von der Stange: Jaeger Thelen Cinquettio 212

Bei der Cinquettio 212 handelt es sich um ein vollaktives Drei-Wege-System. Die Integration der Verstärker reduziert nicht nur die Komplexität der Anlage, sondern soll gleichzeitig eine besonders saubere und kontrollierte Wiedergabe ermöglichen – unabhängig davon, ob Musik gehört, Filme geschaut oder hohe Pegel gefordert werden.

Technisch setzt der Lautsprecher auf einen aufwendigen triaxialen Aufbau. Vier Air-Motion-Transformer übernehmen den Hochtonbereich, ergänzt durch zwei geschlossene Mitteltöner und zwei großformatige Langhub-Tieftöner. Diese Kombination zielt auf hohe Dynamik, präzises Einschwingverhalten und eine kontrollierte, phasenrichtige und verzerrungsarme Wiedergabe – auch bei anspruchsvollen Lautstärken.

Verstärkertechnik von Abacus

Wichtiger Baustein des ungewöhnlichen Konzeptes ist die integrierte Verstärkertechnik von Abacus. Zum Einsatz kommen DOLIFET-Module, die bereits aus den Premiumsystemen des Herstellers bekannt sind. Sie gelten als besonders laststabil und verzerrungsarm.

Skalier- und einmessbar

Die Jaeger Thelen Cinquettio ist kein starres Produkt, sondern Teil eines skalierbaren Systems. Größe, Leistung und Auslegung lassen sich an unterschiedliche Räume und Anforderungen anpassen – von eher wohnraumfreundlichen Setups bis hin zu deutlich leistungsstärkeren Konfigurationen. Denn: Die Lautsprecher können mit Doppel-8-Zoll- bis Doppel-24-Zoll-Tieftönern bestückt werden. Die Cinquettio 212 ist das mittlere System und arbeitet mit zwei Zwölfzöllern im Bass.

Die Jaeger-Thelen-Lautsprecher werden in Deutschland gefertigt, individuell konfiguriert und beim Kunden vor Ort installiert sowie eingemessen. Aufstellung, Feinabstimmung und Raumakustik-Messung werden dabei direkt berücksichtigt, um das Potenzial des Systems möglichst vollständig auszuschöpfen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Jaeger Thelen Cinquettio 212 wird individuell gefertigt – und beginnt preislich bei 73.215 Euro/Paar, je nach Konfiguration.