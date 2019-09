Je reiner der Strom ist, der zum Betrieb einer Kette zur Verfügung steht, desto besser klingt sie auch. Davon sind HiFi-Fachleute überzeugt, doch es gibt auch Zweifler, die das nicht so recht glauben mögen. Der Bielefelder Händler „Hört sich gut an“ setzt auf die überzeugende Wirkung seiner Geräte – und veranstaltet kommenden Freitag und Samstag einen seiner beliebten Workshops, bei dem Produkte aus dem Hause Isotek zum Einsatz kommen.

Isotek hat ein breites Portfolio an Netzkabeln, Netzfiltern, Netzleisten und Stromoptimierern und ist in der Branche wohlgelitten: So nutzen zahlreiche namhafte Hersteller Isotek-Technologien, unter anderem Arcam, Denon, Marantz, Onkyo, Pioneer und Esoteric.

Was die einzelnen Produkte können, wird von einem Isotek-Vertreter vor Ort vorgeführt. Skeptiker und Zweifler sind herzlich willkommen, um sich einen eigenen Höreindruck zu verschaffen: „Wir möchten Ihnen gerne deutlich hörbar vorführen, dass Sie den Klang Ihrer Anlage nur zu 70 – 80 % nutzen, viel Potenzial verschenken, und einfach nicht so gut hören, wie es möglich wäre“, so der Bielefelder HiFi-Händler.

Wann?

Freitag, 27.09.2019, 14 – 18 Uhr

Samstag, 28.09.2019, 10 – 15 Uhr

Kontakt

Hört sich Gut an GmbH

Zimmerstraße 8

33602 Bielefeld



Telefon: +49(0)521 - 130226

E-Mail: voice@hsga-gmbh.de

Web: https://www.hsga-gmbh.de/