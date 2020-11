Der kanadische Hersteller IsoAcoustics hat sich auf Entkopplungslösungen für den Audio-Bereich spezialisiert. Mit der Isolationsplattform zaZen bietet IsoAcoustics nun neue Basen für die Entkopplung von Plattenspielern und anderen HiFi-Komponenten an.

IsoAcoustics-Gerätebasen: Konzept

Die zaZen-Basen sind aus Fasermaterial gefertigt. Der zum Einsatz kommende Faserverbundwerkstoff weise eine hohe Dichte auf und sei frei von Hohlräumen, heißt es in der Pressemitteilung. Dadurch liege die Eigenresonanz in einem für Audiokomponenten unkritischen Bereich. In Verbindung mit den Isolationsfüßen ergebe sich eine optimale Entkopplung der jeweiligen Komponenten vom Untergrund.

Es gibt die Basen in zwei Varianten. Die zaZen 1 kann Geräte bis zu einem Gewicht von 11,3 Kilogramm tragen und eignet sich damit beispielsweise für nicht zu schwere Schallplattenspieler, Vorverstärker oder Streamer, während die zaZen 2 auch Geräte bis 18,1 Kilogramm Gewicht wirksam entkoppelt.

Preise IsoAcoustics-Gerätebasen:

IsoAcoustics zaZen 1: 219,99 Euro

IsoAcoustics zaZen 2: 249,99 Euro

Kontakt

cma audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gauting



Telefon: +49(0)89-97 880 38 0

E-Mail: gmbh@cma.audio

Web: http://www.cma.audio/