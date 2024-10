Die HifiPiloten gehen mal wieder an den Start – diesmal lassen sie einen neuen Verstärker ihrer Marke IOTAVX abheben. Mit im Cockpit: eine Vorbestelleraktion. Die Reisedaten: 18. Oktober bis 31. Oktober 2024.

Für Musik und Film

Die neue Drei-Kanal-Endstufe IOTAVX AVXP 3-230 wende sich, so die Pressemitteilung, an anspruchsvolle Heimkino-Besitzer und soll neben dem von IOTAVX bekannt guten Preis-Sound-Verhältnis auch maximale Flexibilität bieten. Mit 3 x 230 Watt Ausgangsleistung an 4 Ohm prädestiniere sich der Verstärker für den Betrieb von Front- und Centerlautsprechern in Mehrkanal-Systemen, die sowohl dem Film- als auch Musikgenuss dienen. IOTAVX rühmt überdies die robuste Verarbeitungsqualität des Amps.

Zwanzig Prozent Nachlass für Frühbucher

Um die Markteinführung zu feiern, bietet HifiPilot exklusiv vom 18. Oktober bis 31. Oktober 2024 interessierten Hörern die Gelegenheit, die neue IOTAVX AVXP 3-230 mit einem Rabatt von 20% vorzubestellen und mithin für besonders günstige 1.039,20 Euro zu erwerben. Ab Dezember 2024 wird die Endstufe dann zum regulären Kurs von 1.299 Euro erhältlich sein. Die Auslieferung der vorbestellten Geräte erfolge pünktlich am 16. Dezember 2024, verspricht HifiPilot.

Weitere Infos

Direkt zu den technischen Infos und zur Möglichkeit der Vorbestellung der IOTAVX AVXP 3-230 geht es hier entlang: https://iotavx.com/IOTAVX-AVXP-3-230.

Und wer es lieber klassisch zweikanalig mag, findet bestimmt den noch jungen Test der Stereoendstufe IOTAVX PA40 interessant.

