Die Hifi Piloten gehen mal wieder an den Start – und diesmal lassen sie einen neuen Verstärker ihrer Marke IOTAVX abheben. Mit an Bord ist eine Vorbestelleraktion für alle, die einen frühen Check-in wagen: Die ersten 100 bestellten Geräte sind nämlich rabattiert.

Drei Kanäle – für Musik und Film

Mit der AVXP 3-300 präsentiert IOTAVX die nächste Generation seiner beliebten 3-Kanal-Endstufenserie. Basierend auf der bewährten AVXP 3-230, sei die neue Version in zentralen Punkten überarbeitet worden, heißt es – allen voran bei Leistung und Stromversorgung. Das Resultat: 300 Watt pro Kanal an 4 Ohm, dazu eine optimierte Energieversorgung, die selbst bei fordernden dynamischen Peaks für Stabilität sorgen soll.

Wie die Hifi Piloten in einer aktuellen Pressemitteilung schreiben, prädestiniere sich der Verstärker AVXP 3-300 für den Betrieb von Front- und Centerlautsprechern in Mehrkanal-Systemen, die sowohl dem Film- als auch Musikgenuss dienen. IOTAVX rühmt überdies die robuste Verarbeitungsqualität des Amps.

200 Euro Nachlass für Frühbucher

Um die Markteinführung zu feiern, bietet Hifi Pilot die Gelegenheit, die neue Endstufe 200 Euro günstiger zu erwerben. Die ersten 100 Bestellungen profitieren von diesem Rabatt. Danach wird die Endstufe zum regulären Kurs von 1.499 Euro erhältlich sein. Die Auslieferung der vorbestellten Geräte erfolgt im April 2026, verspricht Hifi Pilot. Weitere Infos zum Amp und zur Vorbesteller-Aktion finden Sie hier.

PS: Wer es lieber klassisch zweikanalig mag, der kann mal in unseren Test der Stereoendstufe IOTAVX PA40 reinlesen …

Kontakt

HifiPilot GmbH

Höhenstraße 7

75239 Eisingen

Deutschland

Telefon: +49(0)7232-3640155

E-Mail: info@iotavx.com

Web: https://www.iotavx.com