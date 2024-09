Flaches Design, tiefer Bass – das könnte das Motto des neuen In-Wall-Subwoofers DW-1 von Lyngdorf Audio sein. DW steht für Discreet Woofer – und die Diskretion bezieht sich natürlich primär darauf, dass man den DW-1 fast unsichtbar in ein Heimkino- oder Stereo-Setup einbeziehen kann.

Lyngdorf DW-1: Zehnzöller mit zehn Zentimetern Einbautiefe

Man kann den DW-1 guten Gewissens als ultraflach bezeichnen. Den Lyngdorf-Ingenieuren ist es gelungen, einen Zehnzöller so abzustimmen, dass er in einem Gehäuse mit lediglich 8,8 Zentimetern Tiefe funktioniert. Der Subwoofer ist allerdings 35 Zentimeter breit und einen Meter hoch – was dann insgesamt doch ein recht ordentliches Volumen bietet, auf das der Treiber spielen kann.

Die Mechanik

Der Treiber wurde so konstruiert, dass er trotz platzsparender Konstruktion eine hohe Auslenkung ermöglicht. Er kommt mit einer vierlagigen Schwingspule, einer ultrasteifen Alu-Membran sowie einem starken Neodymmagneten. Das, wie es heißt, „extrem starre“ gegossene Aluminiumgehäuse soll für minimale Energieverluste bürgen.

Die grundlegenden Specs

Der Lyngdorf Audio DW-1 ist als Passivmodell konzipiert, sein Frequenzgang umfasst 30 bis 200 Hertz bei maximal 3 dB Abweichung, die Nennimpedanz liegt bei 4 Ohm. Der 16 Kilogramm schwere Subwoofer bringt einen maximalen Schalldruck von 109 dB (60V/1m ) auf den Weg, die Empfindlichkeit beträgt 82 dB/2,83V/m.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue DW-1 soll ab Oktober 2024 bei Lyngdorf Audio in Dänemark in die Produktion gehen. Der Stückpreis wird bei 2.799 Euro liegen.

