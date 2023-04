Wie die High End Society mitteilt, wird es parallel zur Münchner High End 2023 auch wieder eine B2B-Messe namens International Parts + Supply (IPS) geben. Hier treffen OEM-Anbieter (Original Equipment Manufacturer) auf interessierte Businesskunden.

IPS 2023: Die Zuliefermesse für die Audiobranche

Die IPS 2023 feierte im vergangenen Jahr ihre erfolgreiche Premiere. Es handelt sich um eine reine B2B-Messe, die an allen vier Messetagen der High End – also vom 18. – 21. Mai 2023 – stattfindet. Unter anderem können ausstellende Unternehmen der High End hier in einen direkten Austausch mit Zulieferunternehmen treten, beispielsweise um neue Geschäftspartner zu finden oder die Lieferketten zu optimieren.

Das Portfolio der IPS 2023 umfasst nicht nur elektronische Bauteile, maßgeschneiderte Lautsprechersysteme und dergleichen, sondern auch Gehäuseproduktionen und Verpackungslösungen für den unfallfreien Transport highfideler Preziosen.

Außerdem wird es eine gemeinsame Konferenz für Fachleute geben, präsentiert von der High End Society und der ALTI Association – diese 1964 gegründete Organisation befasst sich mit der Weiterentwicklung von Audio- und Lautsprechertechnologien. Neben einem gemeinsamen Ausstellungspavillion in Halle 1 wird es auch ein Vortragsprogramm zu Innovationen in der Audioindustrie geben.

Wann?

18. – 20. Mai 2023, 10 – 18 Uhr

21. Mai 2023, 10 – 16 Uhr

Wo?

MOC München

Lilienthalallee 40 | 80939 München

Kontakt

High End Society

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal



Telefon: +49(0)202 – 702022

E-Mail: info@highendsociety.de

Web: https://www.highendsociety.de/