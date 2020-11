Falls Sie schon länger mit der Anschaffung eines Musikservers von Innuos liebäugeln (wir hatten bereits den Innuos Zen Mk3, den Innuos ZENmini Mk3 und den Innuos Zenith Mk2 im Test), dann lohnt es sich jetzt ganz besonders, diesen Kauf noch vor Heiligabend 2020 zu tätigen. Denn:

Im Rahmen einer vorweihnachtlichen Partnerschaft zwischen Innuos und dem hochauflösenden Streamingdienst Qobuz erhalten alle Käufer von Innuos-Musikservern gratis ein Qobuz-Abo dazu. Die Länge des Abos ist nach Gerätekategorien gestaffelt: Käufer eines ZENmini Mk3 bekommen ein Drei-Monats-Abo, Käufer eines ZEN oder ZENith Mk3 erhalten ein sechsmonatiges Abo – und wer das Topmodell Innuos Statement erwirbt, der kann gleich ein ganzes Jahr lang gratis per Qobuz streamen.

Und so funktioniert es: Schreiben Sie eine Mail an support@innuos.com und bestätigen Sie darin Ihre Kaufabsicht. Man wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen einen individuellen Gutschein für die Qobuz-Nutzung ausstellen. Die Aktion hat bereits begonnen und läuft bis einschließlich 23. Dezember 2020.

Kontakt

Innuos

Ed. CACE, Lt.15, Escr.4 / Lot. Industrial de Loule

8100-272 Loule (Portugal)

Portugal

Telefon: +49(0)800-724 4538

E-Mail: sales@innuos.com

Web: https://innuos.com/

Xandrie SA

45 rue de Delizy

93692 Pantin

Frankreich

Web: https://www.qobuz.com/