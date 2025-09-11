Innuos gibt den Start seiner neuen „Trade-in & Level-up“-Aktion bekannt. Die Kampagne richtet sich an bestehende Kunden, die ihr aktuelles Innuos-Gerät gegen ein Modell der neuesten Generation eintauschen möchten – und dabei bis zu 30 % Preisvorteil erhalten.

Upgrade leicht gemacht: So geht’s

Im Zentrum der Aktion steht die Möglichkeit, ein bestehendes Innuos-Gerät bei einem autorisierten Händler gegen ein höherwertiges Modell der neuen Stream- oder ZEN-Next-Gen-Serie einzutauschen. Damit sollen bestehende Setups klanglich auf ein neues Niveau gehoben werden – unkompliziert, lohnenswert und zukunftssicher.

Folgende Modelle sind Teil der Aktion:

STREAM1 + LPS1: Kompakter, modularer Streamer mit passender linearer Stromversorgung

STREAM3: Referenz-Streamer mit robuster Verarbeitung und audiophilem Anspruch

ZEN Next-Gen: Musikserver mit transparentem Klangbild und hoher Benutzerfreundlichkeit (siehe Test)

ZENith Next-Gen: Die „Nummer 3“ unter den Musikservern von Innuos (Test kommt in Kürze)

Wer teilnehmen möchte, gibt sein altes Innuos-Gerät bei einem autorisierten Händler ab und wählt ein Wunschmodell aus der Next-Gen- bzw- Stream-Serie. Sodann gibt es bis zu 30 Prozent auf den Neupreis des Wunschmodells. Die einzelnen Rabattstufen können Sie direkt auf der Aktions-Website nachsehen. Die Kampagne läuft noch bis 31. Oktober 2025.

