Der Hersteller Innuos kündigt eine verbesserte Stromversorgung für seinen Flaggschiff-Musikserver Statement an. Dieses Upgrade soll laut Innuos eine „beeindruckende“ Klangverbesserung des per se schon reichlich ambitionierten Geräts bewirken.

Innuos Statement Next-Gen PSU: Konzept und Technik

Die neue Stromversorgung kommt mit zwei eigens entwickelten „ARC6“-AC/DC-Modulen, die mit hochpräzisen Gleichrichterschaltungen, einer 10-mH-Drosselspule und vierfach höherer Siebkapazität gegenüber der Normalvariante bewehrt sind – Letzteres wird durch je sechs hochwertige Mundorf-Kondensatoren erzielt.

Die Module werden auf einer speziellen Plattform namens Adaptive Vibration Control (AVC) gelagert, bei der ein Schichtaufbau aus Panzerholz und vibrationsdämmendem Gel für bestmögliche Entkopplung sorgen sollen.

Für die Serverelektronik wurde zudem ein spezielles CPU-Booster-Modul entwickelt, das der Rechensektion zu einer noch schnelleren Transientenwiedergabe verhelfe. Außerdem werden an zahlreichen Stellen nun spezielle Audio-Note-Kaisei-Kondensatoren eingesetzt.

Die klanglichen Ergebnisse, so Innuos: gesteigerter Realismus, detailliertere Texturen, breitere Stereobühne und verbesserte Dynamik. Gegenüber der Standardversion müssen Kunden mit einem Aufpreis von rund 5.000 Euro rechnen. In der folgenden Übersicht finden Sie in Klammern die Preise der Innuos-Statement-Standardversion, davor die der neuen Next-Gen-PSU-Variante:

Innuos Statement mit Next-Gen PSU / 1 TB SSD: 17.300 Euro (12.000 Euro)

Innuos Statement mit Next-Gen PSU / 2 TB SSD: 17.600 Euro (12.500 Euro)

Innuos Statement mit Next-Gen PSU / 4 TB SSD: 18.200 Euro (13.100 Euro)

Innuos Statement mit Next-Gen PSU / 8 TB SSD: 19.400 Euro (14.600 Euro)

Der Marktstart ist für Juni 2022 geplant – Kunden, die schon einen Innuos Statement besitzen, können ihn auf den aktuellen Stand bringen lassen.

Kontakt

Innuos

Ed. CACE, Lt.15, Escr.4 / Lot. Industrial de Loule

8100-272 Loule (Portugal)

Portugal

Telefon: +49(0)800-724 4538

E-Mail: sales@innuos.com

Web: https://innuos.com/