„Rise up“: Innuos startet Trade-In-Aktion für Phoenix-Serie

Der Digitalspezialist Innuos kündigt in einer Pressemitteilung eine Upgrade-Aktion an: Besitzer der bisherigen Innuos-PhoenixNET- und PhoenixUSB-Komponenten erhalten nun über eine zeitlich begrenzte Trade-In-Aktion einen vergünstigten Einstieg in die neue Referenzgeneration der Portugiesen.

Aus Phoenix wird Nazaré

Bis zum 31. Oktober 2026 können Kunden ihren bestehenden PhoenixNET-Netzwerkswitch oder den PhoenixUSB-Reclocker bei teilnehmenden Fachhändlern eintauschen und beim Kauf der neuen NazaréNET beziehungsweise NazaréFLOW einen Preisnachlass von zehn Prozent erhalten. Mit der Aktion möchte Innuos insbesondere langjährige Kunden ansprechen, die bereits früh auf Themen wie Netzwerkoptimierung, Signalreinheit und präzises Clocking gesetzt haben – und nun den Schritt auf die neue Nazaré-Plattform gehen möchten.

Nazaré-Serie: Innuos neue Referenzplattform

Die neuen Modelle NazaréNET und NazaréFLOW wurden ursprünglich als Ergänzung für den neuen Nazaré-Streamer und -Server entwickelt, lassen sich jedoch auch unabhängig in bestehende High-End-Systeme integrieren.

Dabei verfolgt Innuos konsequent jene Philosophie, für die das Unternehmen in audiophilen Streaming-Kreisen bekannt geworden ist: maximale Reduktion von Störeinflüssen, präzise Taktung, niedrige Rauschwerte und ein möglichst natürliches, entspanntes Klangbild.

Kompromissloser Netzwerk-Switch …

Der Innuos NazaréNET versteht sich als kompromisslos ausgelegter, audiophiler Netzwerk-Switch. Das Gerät arbeitet mit separaten Spannungsversorgungen für Netzwerksektion und Clocking und bietet sowohl klassische RJ45- als auch SFP-Glasfaseranschlüsse. Ziel ist eine möglichst störungsfreie Signalübertragung innerhalb hochwertiger Streaming-Ketten.

… und USB-Reclocker

Mit dem NazaréFLOW präsentiert Innuos gleichzeitig einen neuen USB-Reclocker, der digitale Audiosignale vor der Weitergabe an den DAC neu taktet und zeitlich stabilisiert. Darüber hinaus unterstützt das Gerät proprietäre Hochleistungs-Schnittstellen wie MSB ProISL oder CH Precision und richtet sich damit klar an kompromisslose High-End-Setups.

Aufwendige Mechanik

Auch mechanisch hebt sich die Nazaré-Serie deutlich von früheren Innuos-Generationen ab. Beide Geräte nutzen ein neu entwickeltes Gehäusekonzept mit aufwendiger Resonanzkontrolle und Entkopplung.

Besonderes Augenmerk legt Innuos dabei auf das gemeinsam mit TONEO entwickelte SmartStack-Dämpfungssystem sowie speziell abgestimmte Gerätefüße in Zusammenarbeit mit IsoAcoustics. Hinzu kommt die neue Linear-Netzteilarchitektur der Nazaré-Serie, die auf möglichst saubere und stabile Spannungsversorgung ausgelegt wurde.

Die Aktion läuft bis 31. Oktober 2026 – hier finden Sie weitere Informationen.