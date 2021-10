Sie besitzen bereits einen ZEN, ZENmini oder ZENith aus dem Hause Innuos oder möchten sich einen entsprechenden Musikserver zulegen? Zudem liebäugeln Sie schon länger mit dem Kauf des Innuos PhoenixUSB? Dann könnte jetzt Ihre „Stunde schlagen“, denn in einer aktuellen Aktion gibt’s bis zu 15 Prozent Rabatt auf den Reclocker.

Innuos PhoenixUSB Reclocker: Upgrade mit Kostenvorteil

Wer tief in die Funktionsweise des PhoenixUSB einsteigen möchte, der liest am besten unseren Testbericht – unser Autor Fritz Schwertfeger war vom Gerät so angetan, dass der Reclocker mit einem fairaudio’s-favourite-Award ausgezeichnet wurde.

Der Innuos PhoenixUSB bereitet den digitalen Audiostream durch eine präzise Neutaktung so auf, dass Jitter weitestmöglich vermieden wird, was wiederum auf klangliche Transparenz, Feinauflösung und Räumlichkeit einzahlen kann.

Bis zum 31. Oktober 2021 können Besitzer/Käufer eines ZENmini einen Rabatt von 10 Prozent einstreichen, Besitzer/Käufer der Musikserver ZEN oder ZENith erhalten sogar 15 Prozent Rabatt auf den Kaufpreis des Reclockers. Mehr Infos dazu finden Sie auf der Website des Herstellers (siehe Link unten).

PS: Lesen Sie auch unseren Test zum Netzwerkswitch Innuos PhoenixNET.

Kontakt

Innuos

Ed. CACE, Lt.15, Escr.4 / Lot. Industrial de Loule

8100-272 Loule (Portugal)

Portugal

Telefon: +49(0)800-724 4538

E-Mail: sales@innuos.com

Web: https://innuos.com/