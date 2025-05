Im Rahmen der High End 2025 in München präsentierte Innuos seinen neuen Flaggschiff-Musikserver „Nazaré” erstmals öffentlich (wir berichteten). Das Modell war zuvor bereits in kleiner Runde am Firmensitz im portugiesischen Faro vorgestellt worden.

Musikserver Innuos Nazaré

Der Name des Geräts bezieht sich auf den bekannten portugiesischen Tiefseegraben vor Nazaré, Ursprungsort einiger der größten Meereswellen weltweit. Innuos zufolge soll der neue Musikserver ähnlich kraftvoll, tiefsinnig und zugleich feinfühlig in seiner musikalischen Darstellung sein.

Im Inneren arbeitet eine eigens entwickelte Hauptplatine namens PreciseAudio, ergänzt um separat aufgebaute USB- und Netzwerk-Platinen, die jeweils direkt mit der CPU verbunden sind und über eigene Stromversorgungseinheiten verfügen. Durch das Umgehen herkömmlicher Mainboard-Implementierungen sollen Signalstörungen minimiert und eine besonders präzise Datenverarbeitung ermöglicht werden, heißt es. Ein leistungsfähiger Prozessor mit zehn Kernen übernimmt die anspruchsvolle Audio-Signalverarbeitung. Bis zu 16 TB interner SSD-Speicher stehen für umfangreiche Musikbibliotheken zur Verfügung.

Die Stromversorgung wurde ebenfalls umfassend optimiert. Innuos setzt auf multifilare Ringkerntransformatoren, maßgefertigte Induktivitäten von Lundahl und hochwertige interne Verkabelung. Die Gleichrichtung erfolgt mittels GaN-Technologie, während die Regelung über die hauseigene NGaN+-Architektur mit besonders rauscharmer Filterung erfolgt. Insgesamt stehen 752.000 μF an Kapazität zur Verfügung – verteilt auf zwei Gruppen hochwertiger Kondensatoren.

Innuos Nazaré Flow

Mit der Nazaré Flow bietet Innuos zudem eine separat erhältliche Hochleistungs-Digitalausgangsstufe mit hochpräziser Reclocking-Schaltung. Sie erweitert das Nazaré-Hauptgerät um zusätzliche Digitalschnittstellen, kann aber auch von jeder anderen USB-Audioquelle angesteuert werden.

Die internen Taktgeber sind direkt mit den Platinen synchronisiert, um eine möglichst exakte Signalverarbeitung zu gewährleisten. Neben USB stehen auch I2S-Ausgänge und proprietäre Schnittstellen, etwa für MSB ProISL, zur Verfügung. Auch hier erfolgt die Stromversorgung über ein separates, mehrstufig gefiltertes Netzteilkonzept.

Innuos Nazaré Net

Der ebenfalls optional erhältliche Innuos Nazaré Net ist ein Netzwerk-Switch im passenden Gehäusedesign. Er bietet sowohl RJ45- als auch optische SFP+-Anschlüsse und ist mit separaten Stromversorgungs-Schienen für Netzwerk- und Taktplatinen ausgestattet. Ziel ist eine verlustfreie, klanglich möglichst unbeeinflusste Netzwerkanbindung für Streaming und Serverbetrieb.

Edle Mechanik

Übrigens: Alle Nazaré-Komponenten kommen in neu konstruierten Aluminiumgehäusen mit asymmetrischer Front- und Deckelgestaltung. Diese soll die Resonanzableitung optimieren. Die sogenannte SmartStack-Technologie von Innuos sorgt dabei für eine gezielte Entkopplung empfindlicher Bauteile wie Trafos, Kondensatorbänke oder Induktivitäten. Für eine zusätzliche mechanische Isolation wurden gemeinsam mit IsoAcoustics speziell abgestimmte Gerätefüße entwickelt. Die keramisch beschichteten Gehäuseoberflächen sind nicht nur robust, sondern auch nachhaltig.

Preise

Innuos Nazaré: um 38.000 Euro

Innuos Nazaré Flow: um 16.000 Euro

Innuos Nazaré Net: um 16.000 Euro

Kontakt

Innuos

LOTE 1D / Zona Industrial Vale da Venda

8005-402 Faro

Portugal

Telefon: +49(0)800-724 4538

E-Mail: sales@innuos.com

Web: https://innuos.com/