Innuos ergänzt Stream-Serie um Fernbedienung | News fairaudio

Mit einer neuen Fernbedienung erweitert Innuos das Bedienkonzept seiner Stream-Serie. Die Remote ist künftig Teil des Lieferumfangs des Stream3 und soll den direkten, App-unabhängigen Zugriff auf zentrale Funktionen ermöglichen.

Innuos-Fernbedienung: Direkter Zugriff auf die Musikbibliothek

Die Innuos Stream Remote Control wurde speziell für die Modelle Innuos Stream1 und Innuos Stream3 entwickelt und ist vollständig in Sense OS sowie die Sense App integriert. Ziel der neuen Remote ist es, den Zugriff auf Musik möglichst unmittelbar zu gestalten – ohne zwingend jedes Mal ein Smartphone oder Tablet zur Hand nehmen zu müssen. Funktionen wie Play/Pause, Titel vor und zurück, Lautstärkeregelung (über die digitale Lautstärkesteuerung von Sense) sowie Ein- und Ausschalten sind direkt anwählbar.

Eine „Play Anything“-Taste startet auf Wunsch eine Zufallsauswahl aus der eigenen Musikbibliothek – vergleichbar mit der entsprechenden Funktion in der Sense App. Darüber hinaus stehen zehn nummerierte Preset-Tasten zur Verfügung, die individuell mit Playlists, Internetradios oder Smart Mixes belegt werden können.

Inklusive beim Innuos Stream3 – optional beim Innuos Stream1

Beim Innuos Stream3 gehört die Fernbedienung ab sofort zum Lieferumfang. Bestandskunden des Stream3 erhalten die Remote über ihren autorisierten Innuos-Händler. Für Nutzer des Innuos Stream1 ist die Fernbedienung optional als Zubehör erhältlich. Übrigens: Den Stream1 hatten wir schon im ausführlichen Test, bitte hier entlang. Einen Preis haben die Portugiesen bisher noch nicht genannt – wir reichen die Information an dieser Stelle gegebenenfalls nach.

