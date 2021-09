Musikserver-Spezialist Innuos hat dem Betriebssystem seiner Server/Streamer ein grundlegendes Update (InnuOS 2.0) spendiert und eine neue Steuer-App namens Innuos Sense aus der Taufe gehoben – wir berichteten bereits Anfang August über die gelungene Entwicklung.

Inzwischen liegt das Betriebssystem in der Version 2.0.6 vor und die Portugiesen geben in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt, dass der Rollout der Software komplettiert wurde, sprich für alle Innuos-Geräte der Versionen Mk2 und Mk3 und „Powered by innuOS“-Devices bereitsteht.

Innuos Feedback Zone

Um Kunden und Freunde der Marke bei der weiteren Entwicklung und Pflege der Software mit ins Boot zu holen, hat Innuos nun eine sogenannte Feedback Zone eingerichtet. Hier können User neue Features vorschlagen, über schon vorgeschlagene abstimmen und sich über den aktuellen Stand zu bestimmten Themen beziehungsweise kleineren Bugs rund ums InnuOS-2.0-Ökosystem informieren. Wer sich erst einmal generell über die neuen Möglichkeiten informieren möchte, finden hier einen Visual Guide von Innuos (PDF).

Innuos Trade-in-Programm

Und damit auch diejenigen, die noch einen Mk1-Innuos-Server ihr Eigen nennen, eine Option auf den aktuellsten Stand der Technik bekommen, haben die Portugiesen ein Trade-in-Programm aufgelegt: Ab sofort und bis zum 31.12.2021 können Innuos-Mk1-Gerätschaften gegen aktuelle mit Mk3-Status in Zahlung gegeben werden. Geboten werden zudem bis zu 15 % Rabatt vom Neupreis. Die teilnehmenden Händler finden Sie hier – und die Teilnahmebedingungen können in diesem PDF nachgelesen werden.

