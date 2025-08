Die Hamburger Lautsprechermanufaktur Inklang hat ihre Online-Präsenz umfassend überarbeitet und stellt ab sofort eine modernisierte Website zur Verfügung. Unter der bekannten Adresse www.inklang.de bekommen Nutzer nun Zugriff auf eine schnellere, benutzerfreundlichere und visuell überarbeitete Plattform.

Inklang-Relaunch: Erleichterter Zugang

Ziel der Neugestaltung war es laut Inklang-Gründer Thomas Carstensen, das Online-Erlebnis stärker an die Markenidentität anzupassen und technische sowie gestalterische Möglichkeiten zeitgemäß weiterzuentwickeln.

Die Website fungiere dabei nicht nur als Informationsquelle, sondern verstärke auch die Schnittstelle zwischen Nutzer, Produkt und digitaler Gestaltung. Laut Inklang stellt die neue Struktur der Seite nicht nur ein technisches Update, sondern eine bewusste strategische Neuausrichtung dar. Eine klare Navigation, verkürzte Ladezeiten und eine optimierte Darstellung auf mobilen Endgeräten sollen den Zugang zu Produkten, Spezifikationen und ergänzenden Inhalten wie Videos oder Serviceangeboten erleichtern.

Der Konfigurator

Im Zentrum der Überarbeitung steht ein Konfigurator, der es Kundinnen und Kunden ermöglicht, sämtliche Modelle der Ayers-Serie detailliert und in Echtzeit an die eigenen Vorstellungen anzupassen. Dabei lassen sich nicht nur Farben und Oberflächenvarianten auswählen – von matten bis hochglänzenden Finishes –, sondern auch ergänzende Designmerkmale wie Metallakzente, Stoffabdeckungen oder Standfüße individuell konfigurieren.

Virtuelle Raumsituation

Die Besonderheit liegt in der Möglichkeit, die ausgewählten Varianten direkt in einer virtuellen Raumsituation zu betrachten. Perspektivwechsel und die Simulation konkreter Einrichtungssituationen sollen die Integration des Produkts in das eigene Wohnumfeld erleichtern. Technologisch basiert der Konfigurator auf einer Echtzeitvisualisierung, die auf allen Geräten flüssig funktionieren soll. Der Anspruch sei es, den Auswahlprozess nicht nur technisch zu erleichtern, sondern gestalterisch aufzuwerten.

Viel Spaß beim Surfen auf der neuen Inklang-Website oder bei der Lektüre unserer Inklang-Testberichte bei fairaudio!

Kontakt

INKLANG Lautsprecher Manufaktur GmbH

Große Elbstraße 68

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-180 241 100

E-Mail: info@inklang.de

Web: https://www.inklang.de/