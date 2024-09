Inklang Lautsprecher: 10-Jahre-Jubiläumsrabatt

Wie die Zeit vergeht: Vor zehn Jahren gründete Thomas Carstensen das Unternehmen Inklang, das sich vornehmlich auf Lautsprecher fokussiert. Das Besondere bei Inklang sind die Möglichkeiten, die Schwallwandler zu individualisieren – sowohl in Bezug auf Antriebstechnologie als auch auf das äußere Erscheinungsbild. Nun spendieren die Hamburger anlässlich ihres runden Geburtstages einen schönen Preisnachlass.

Inklang – Ein Herz für Individualisierung …

Die Inklang-Produktpalette besteht aktuell aus zwei Kompaktmodellen und drei Standlautsprechern, die beide wahlweise in einer aktiven wie passiven Variante geordert werden können. Außerdem gibt’s noch einen Center, einen Wall-Lautsprecher sowie einen Subwoofer. Neben Lautsprechern bietet Inklang außerdem noch einen kabellosen Streamer an.

Optik und Technik lassen sich – fast schon wie beim Autokauf – in mehreren Schritten konfigurieren. Das betrifft sowohl die Antriebstechnologien als auch die Farben, Oberflächen und Veredlungsvarianten. Gegen Aufpreis sind überdies komplett individuelle Lackierungen in diversen Farbpaletten möglich.

Die Inklang-Lautsprecher waren schon häufiger bei uns zu Gast. So finden Sie bei uns beispielsweise Testberichte des Kompaktlautsprechers Ayers Two in der passiven und aktiven Variante, aber auch Tests des Standmodells Ayers Five (aktiv und passiv).

Zeitlich begrenzte Rabattaktion mit Gutscheincode

Wer sich bis zum 19. Oktober im Onlineshop von Inklang einen Lautsprecher bestellt, der spart 10 Prozent durch Eingabe des Rabattcodes 10INKLANG2 beim Zahlungsvorgang.

Wir wünschen Inklang für die nächsten Dekaden weiterhin viel Erfolg!

Kontakt

INKLANG Lautsprecher Manufaktur GmbH

Große Elbstraße 68

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-180 241 100

E-Mail: info@inklang.de

Web: https://www.inklang.de/