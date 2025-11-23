Bei Inklang ruht man sich offenbar nicht auf Lorbeeren aus: Der Hamburger Audio-Hersteller erweitert erneut den Funktionsumfang seines kabellosen Streaming-Vorverstärkers HD 10 Stream Connect. Nach der Integration von Tidal und Qobuz Connect im Frühjahr folgt nun nämlich der nächste Schritt: Der Inklang HD 10 Stream Connect unterstützt ab sofort Roon und den neuen Lossless-Standard von Spotify.

Inklang HD 10 Stream Connect jetzt Roon ready

Mit dem jüngsten Software-Upgrade ist der Inklang HD 10 Stream Connect nun offiziell Roon ready und Roon tested. Das bedeutet: Nutzerinnen und Nutzer können den Streamer ab sofort vollständig über die Roon-App bedienen. Die Plattform ermöglicht es, Inhalte verschiedener Streamingdienste und lokale Musikdateien – etwa aus der iTunes-Mediathek – in einer gemeinsamen Oberfläche zu durchsuchen, zu verwalten und zu genießen. Auch Geräte anderer Hersteller lassen sich nahtlos einbinden.

Lossless mit Spotify – und Inklang

Parallel dazu hat Inklang den Spotify-Connect-Standard des HD 10 Stream Connect auf das neue Lossless-Format aktualisiert. Sobald der Spotify-Nutzer das Format in der App aktiviert, spielt der HD 10 Stream Connect Inhalte mit bis zu 24 Bit/44,1 kHz ab. Damit fällt ein langjähriger Kritikpunkt an Spotify weg: die Begrenzung auf verlustbehaftetes MP3-Streaming. Und Inklang geht diesen Hi-Res-Schritt mit.

Wer profitiert?

Das freut natürlich in erster Linie Besitzer der Wireless-Lautsprecher aus Inklangs Ayers-Serie, denn mit der Integration von Roon und Spotify Lossless wird das Streaming jetzt noch vielseitiger und interessanter. Doch das Vorhandensein eines Inklang-Lautsprechers ist nicht zwingend nötig: Mit seinen Digitalausgängen lässt sich der HD 10 Stream Connect als Streamingbridge mit jedem DAC betreiben – und der analoge Cinch-Ausgang macht das Zusammenspiel mit klassischen Verstärkern möglich.

Verfügbarkeit, Varianten, Preis

Die neuen Funktionen stehen per Online-Firmware-Update auch für alle Kunden bereit, die den HD 10 Stream Connect bereits erworben haben. Der Streaming-Pre Inklang HD 10 Stream Connect ist erhältlich in den sandgestrahlten, eloxierten Farboptionen Silber, Schwarz oder „Light Gold“. Der Preis beträgt 749 Euro.

PS: Neugierig geworden? Lesen Sie hier unsere Testberichte zu den Wireless-Lautsprechern Inklang Ayers Two und Ayers Five.

