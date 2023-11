Der junge, aufstrebende Lautsprecherhersteller Inklang mit Sitz in Hamburg macht allen Interessierten ein besonderes Angebot: Die passiven und aktiven Lautsprecher von Inklang sind bis einschließlich 10. Dezember 2023 zum rabattierten Preis erhältlich.

Inklang Rabatt-Aktion: Sogar der Versand ist kostenlos

Die Rabattaktion betrifft die passiven Ayers-Plus-Modelle und die aktiven Wireless-Varianten. Damit nicht genug, an Heimkinofreunde wird ebenfalls gedacht: Sowohl der On-Wall-Lautsprecher als auch Subwoofer und Center-Lautsprecher von Inklang sind günstiger erhältlich.

Dafür müssen Sie gar nichts besonderes tun – es genügt, online bis spätestens 10. Dezember 2023 eine Bestellung aufzugeben. Und falls Sie eine Entscheidungshilfe brauchen, dann stöbern Sie doch einmal in unseren Rezensionen der Ayers-Serie. Wir hatten nämlich schon die aktive und passive Inklang Ayers TWO, die Inklang Ayers FOUR Gold Blanche Edition und die Ayers FIVE im Test.

Außerdem erlässt das Inklang-Team allen Teilnehmenden an der Weihnachtsaktion die Versandkosten. Vielleicht noch ein Grund mehr, über eine Bestellung nachzudenken. Weitere Informationen zur Rabattaktion finden Sie auf der Inklang-Website, der Link dahin ist unten bei den Kontaktdaten angegeben.

Rabattierte Preise der Inklang-Ayers-Modelle:

One Plus: ab 1.578 Euro statt 1.698 Euro

statt 1.698 Euro One Wireless: ab 2.158 Euro statt 2.298 Euro

statt 2.298 Euro Two Plus: ab 1.998 Euro statt 2.198 Euro

statt 2.198 Euro Two Wireless: ab 2.598 Euro statt 2.798 Euro

statt 2.798 Euro Three Plus: ab 3.298 Euro statt 3.498 Euro

statt 3.498 Euro Three Wireless: ab 3.998 Euro statt 4.198 Euro

statt 4.198 Euro Four Plus: ab 3.698 Euro statt 3.998 Euro

statt 3.998 Euro Four Wireless: ab 4.698 Euro statt 4.998 Euro

statt 4.998 Euro Five Plus: ab 4.198 Euro statt 4.598 Euro

statt 4.598 Euro Five Wireless: ab 5.398 Euro statt 5.798 Euro

statt 5.798 Euro Wall Plus: ab 1.398 Euro statt 1.498 Euro

statt 1.498 Euro Center Plus: ab 1.099 Euro statt 1.199 Euro (Stück)

statt 1.199 Euro (Stück) Sub: ab 1.699 Euro statt 1.799 Euro (Stück)

Kontakt

INKLANG Lautsprecher Manufaktur GmbH

Große Elbstraße 68

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-180 241 100

E-Mail: info@inklang.de

Web: https://www.inklang.de/