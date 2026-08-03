Inklang Ceterra 70R: Flaggschiff-Lautsprecher mit vielen Individualisierungoptionen

Nach dem Ausverkauf der limitierten Black Edition legt die Hamburger Lautsprecher-Manufaktur Inklang nach: Der Referenz-Standlautsprecher Ceterra 70R – wir hatten ihn schon zu Gast und waren sehr angetan – geht in Serie und soll das hauseigene Individualisierungskonzept als „Nextlevel-Customizing“ auf ein neues Niveau heben.

Gar nicht geizig!

Kunden können das 3-½-Wege-Topmodell farblich und haptisch nahtlos an die eigene Inneneinrichtung anpassen. Damit untermauert Firmengründer Thomas Carstensen seinen Anspruch, dass audiophile Performance im Wohnzimmer keinesfalls an langweiligen Standard-Lackierungen scheitern dürfe.

Technisch entspricht die Serienversion der limitierten Sondermodell-Variante, die wir im Test hatten und mit unserem fairaudio’s-favourite-Award auszeichneten. Das Gehäuse geizt nicht mit Material: Statt MDF setzt Inklang auf hochverdichtete Faserplatte (HDF) mit Wandstärken von bis zu 38 Millimetern und einer internen Versteifungsmatrix. Zusammen mit dem Kampfgewicht von rund 40 Kilogramm pro Stück und einem aus dem vollen Aluminium-Block gefrästen, sandgestrahlten Standfuß sollen Gehäuseresonanzen gezeigt bekommen, wo Bartel den Most holt.

Skandinavische High-End-Bestückung

Bestückt ist der 3-½-Wege-Lautsprecher mit Custom-Treibern skandinavischer Herkunft: Zwei 190-mm-Tieftöner mit Titan-Schwingspulenträgern sorgen für ein trocken konturiertes Bassfundament, während eine 19-mm-Hochtoneinheit mit patentiertem Phase-Plug-Design feingliedrige Auflösung garantieren soll. Das Bi-Amping-Anschlussterminal erlaubt zudem eine Pegelanpassung für Mittel- und Hochton.

Nextlevel-Customizing

Beim Design steht maximale Wahlfreiheit im Fokus: Neben zehn Inklang-Farben in drei Glanzgraden sind Privatlackierungen nach Farbsystemen wie Caparol Icons, Little Greene oder NCS wählbar. Auch das akzentuierte Rückelement (ab Oktober 2026 optional in Carbon-Hochglanz), die Stoffabdeckungen mit poliertem Metallrahmen sowie der Aluminium-Sockel (gefräst, sandgestrahlt, in Schwarz oder Silber eloxiert) lassen sich abstimmen.

Thomas Carstensen sieht das Thema Individualisierung so: „Dass sich Kunden bei Lautsprechern auf diesem High-End-Niveau mit lediglich zwei oder drei Standardvarianten wie Weiß, Schwarz und einem Holzfurnier abfinden müssen, konnten wir noch nie nachvollziehen. Individualität ist in dieser Preisklasse schlichtweg verpflichtend – sie ist längst Standard in allen anderen Bereichen hochwertiger Inneneinrichtung. Und Lautsprecher sind schlussendlich immer ein zentraler Teil dieser Einrichtung.“

Preise und Verfügbarkeit

Die Inklang Ceterra 70R ist ab sofort über den Online-Konfigurator des Herstellers bestellbar, die Paarpreise starten bei 13.000 Euro.

Ausblick auf die Inklang Ceterra 50R

Für Herbst 2026 kündigt Inklang zudem die etwas kompaktere, als 3-Wege-Konstruktion ausgelegte Ceterra 50R (für Räume von 15 bis 40 m²) zu einem voraussichtlichen Paarpreis von 9.900 Euro an. Wir halten Sie auf dem Laufenden …