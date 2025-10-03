Was lauft denn da in Hamburg vom Stapel? Nun, Inklang sticht ganz frisch mit einem neuen Flaggschiffmodell in See: Mit der neuen Ceterra 70R Black Edition erweitert der hanseatische Lautsprecherspezialist seine Flotte im High-End-Bereich. Von den in Hamburg entwickelten Lautsprechern wird es weltweit gerade mal 30 Exemplare geben. Die schicken Schallwandler feiern in gut zwei Wochen Premiere – und zwar auf den Deutschen HiFi-Tagen in Darmstadt.

Zentrum, Erde … und ein bisserl Philosophie

Die auf lediglich 30 Paare limitierte Edition verkörpere die Quintessenz aus zehn Jahren Entwicklungsarbeit und soll Maßstäbe in Klang, Gestaltung und Fertigung setzen, heißt es von Thomas Carstensen, Gründer und Geschäftsführer von Inklang. Der Name „Ceterra“ sei den Hamburgern zufolge eine Wortschöpfung aus Centrum und Terra – Zentrum und Erde. Ceterra stehe sinnbildlich für die Idee, dass hochqualitativer Sound eine feste, unverrückbare Basis benötige.

Das Ceterra-Konzept spiegele sich nicht nur in der Konstruktion des Lautsprechers wider, sondern bereits im Designansatz: Zeit, Druck und Schichtung – drei elementare Prinzipien, die laut Inklang die Entwicklung der Ceterra 70R Black Edition leiteten. Das „R“ im Modellnamen wiederum stehe für „Reference“ und verweise auf den Anspruch, höchste klangliche Präzision und musikalische Authentizität zu bieten.

Hanseatisch schnörkellos (fast) …

Die Inklang Ceterra 70R Black Edition orientiert sich in ihrer grundsätzlichen Formensprache an der klaren Linie der bisherigen Inklang-Modelle, entwickelt das Design jedoch weiter. Das 117 Zentimeter hohe Gehäuse ist in einem matten Schwarzton lackiert und weist eine leicht geneigte Front auf, die dem Lautsprecher eine dezente visuelle Dynamik verleihen soll.

Besondere gestalterische Akzente setzen die seitlich eingelassenen Holzelemente mit aus geöltem Walnussholz gearbeiteten – klar, dass die Hansearten das so nennen – „Kiemen“. Auch die Phase-Plugs der Tief- und Mitteltöner sind aus diesem schönen Holz „geschnitzt“. Optische Details, die dem Lautsprecher zusätzliche Exklusivität verleihen und das schnörkellose Design mit einer organischen Note anreichern.

Hörpraktisch

Der massive Sockel aus CNC-gefrästem Aluminium ist mit unsichtbar integrierten Spikes ausgestattet. Das sorgt für mechanische Entkopplung vom Boden sowie – klanglich ebenfalls nicht zu unterschätzen – Standfestigkeit der jeweils 32 Kilogramm schweren Säulen. Auf den Gehäuserückseiten finden sich jeweils ein Bi-Amping-Terminal sowie eine Pegelanpassung für den Bereich des Mitteltons (0 dB / -1 dB) sowie der Höhen (+1 dB/ 0 dB / -1 dB). Die ebenfalls heckseitig positionierte Bassreflexöffnung soll eine tiefe und gleichzeitig straffe Basswiedergabe befördern – und das ohne störende Strömungsgeräusche.

Dreieinhalb Wege, fünf Treiber – und ein Ziel

Technisch ist die Inklang Ceterra 70R Black Edition als 3½-Wege-System mit drei 18-dB-Filtern sowie einem Wirkungsgrad von 86 dB (1W/1m) konzipiert. Die Frequenzweiche teile das eingehende Musiksignal laut Hersteller bei 200, 2200 und 2400 Hertz auf, wobei der Gesamtübertragungsbereich 30 Hz bis 40 kHz (-10 dB/0°) umfasse. Zwei 190-mm-Tieftöner aus Aluminium übernehmen die Basswiedergabe, flankiert von zwei 120-mm-Tief-Mitteltönern derselben Serie. Alle vier Chassis zeichneten sich, so heißt es aus Hamburg, durch leistungsstarke Magnetsysteme und sehr geringe Verzerrungen aus.

Für den Hochtonbereich der Inklang Ceterra 70R Black Edition kommt schließlich ein 19-mm-Ringradiator mit Seidenkalotte und Neodym-Magnetsystem zum Einsatz. Diese Lösung ermögliche, so Inklang, eine hochauflösende und überdies ebenfalls sehr verzerrungsarme sowie detailreiche Wiedergabe.

Limitierte Verfügbarkeit und Preis

Die Inklang Ceterra 70R Black Edition wird exklusiv in einer Auflage von 30 Paaren gefertigt. Der Paarpreis beträgt 13.000 Euro. Die Auslieferung startet im November 2025. Interessierte können sich bereits jetzt über die Inklang-Website auf eine Warteliste setzen lassen: https://inklang.de/de/ceterra

Kontakt

INKLANG Lautsprecher Manufaktur GmbH

Große Elbstraße 68

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-180 241 100

E-Mail: info@inklang.de

Web: https://www.inklang.de/