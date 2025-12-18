Lang ersehnt, frisch getestet und jetzt erhältlich: Inklang sticht mit einem neuen Flaggschiffmodell in See. Mit der Ceterra 70R Black Edition erweitert der hanseatische Lautsprecherspezialist seine Flotte im High-End-Bereich und schickt sein bisher ambitioniertestes Modell in die Regatta. Fans müssen sich beeilen: Es wird weltweit gerade einmal 30 Paare geben.

Zentrum, Erde … und ein bisschen Philosophie

Die limitierte Edition verkörpere die Quintessenz aus zehn Jahren Entwicklungsarbeit und soll Maßstäbe in Klang, Gestaltung und Fertigung setzen, heißt es von Thomas Carstensen, Gründer und Geschäftsführer von Inklang. Der Name „Ceterra“ sei den Hamburgern zufolge eine Wortschöpfung aus Centrum und Terra – Zentrum und Erde. Ceterra stehe sinnbildlich für die Idee, dass hochqualitativer Sound eine feste, unverrückbare Basis benötigt.

Das „R“ im Modellnamen steht wiederum für „Reference“ und verweist auf den Anspruch, höchste klangliche Präzision und musikalische Authentizität zu bieten. Und hier wurde offenbar nicht zu viel versprochen, wie unser aktueller Testbericht zeigt. Die Ceterra 70R hat audiophil immer eine ordentliche Handbreit Wasser (will heißen: Reserven) unterm Kiel und segelt sportlich wie elegant durch die klanglichen Gefilde.

Hanseatisch schnörkellos

Die Inklang Ceterra 70R Black Edition orientiert sich in ihrer Formensprache an der klaren Linie der bisherigen Inklang-Modelle, entwickelt das Design jedoch weiter. Das 117 Zentimeter hohe Gehäuse ist in einem matten Schwarzton lackiert und weist eine leicht geneigte Front auf, die dem Lautsprecher eine dezente visuelle Dynamik verleihen soll.

Besondere gestalterische Akzente setzen die seitlich eingelassenen Holzelemente mit aus geöltem Walnussholz gearbeiteten – klar, dass die Hanseaten das so nennen – „Kiemen“. Auch die Phase-Plugs der Tief- und Mitteltöner sind aus diesem schönen Holz „geschnitzt“. Optische Details, die dem Lautsprecher zusätzliche Exklusivität verleihen und das schnörkellose Design mit einer organischen Note anreichern sollen.

Hörpraktisch

Der massive Sockel aus CNC-gefrästem Aluminium ist mit unsichtbar integrierten Spikes ausgestattet. Das sorgt für mechanische Entkopplung vom Boden sowie – klanglich ebenfalls nicht zu unterschätzen – Standfestigkeit der jeweils 32 Kilogramm schweren Säulen. Auf den Gehäuserückseiten finden sich jeweils ein Bi-Wiring-Terminal sowie eine Pegelanpassung für den Bereich des Mitteltons sowie der Höhen. Die ebenfalls heckseitig positionierte Bassreflexöffnung soll eine tiefe und gleichzeitig straffe Basswiedergabe befördern – und das ohne störende Strömungsgeräusche.

Dreieinhalb Wege, fünf Treiber – und ein Ziel

Technisch ist die Inklang Ceterra 70R Black Edition als 3½-Wege-System mit drei 18-dB-Filtern sowie einem Wirkungsgrad von 86 dB/1W/1m konzipiert. Die Frequenzweiche teile das eingehende Musiksignal laut Hersteller bei 200, 2200 und 2400 Hertz auf, wobei der Gesamtübertragungsbereich 30 Hz bis 40 kHz (-10 dB) umfasse. Zwei 190-mm-Tieftöner aus Aluminium übernehmen die Basswiedergabe, flankiert von zwei 120-mm-Tief-Mitteltönern derselben Serie. Alle vier Chassis zeichneten sich, so heißt es aus Hamburg, durch leistungsstarke Magnetsysteme und sehr geringe Verzerrungen aus.

Für den Hochtonbereich der Inklang Ceterra 70R Black Edition kommt schließlich ein 19-mm-Ringradiator mit Seidenkalotte und Neodym-Magnetsystem zum Einsatz. Diese Lösung ermögliche eine hochauflösende und überdies sehr verzerrungsarme und detailreiche Wiedergabe, so Inklang.

Stilvoll im Stilwerk

Sie möchten wissen, wie die neue Inklang sich anhört? Dann paddeln Sie am besten gleich ins Hamburger Stilwerk. Unter vorheriger telefonischer Buchung (040-1802 41100) können Sie die edlen Lautsprecher unverbindlich probehören.

Verfügbarkeit und Preis

Die Inklang Ceterra 70R Black Edition wird exklusiv in einer Auflage von 30 Paaren gefertigt. Der Paarpreis beträgt 13.000 Euro. Die Auslieferung beginnt Mitte Januar 2026.

PS: Lesen Sie hier unsere bisherigen Inklang-Testberichte.

Kontakt

INKLANG Lautsprecher Manufaktur GmbH

Große Elbstraße 68

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-180 241 100

E-Mail: info@inklang.de

Web: https://www.inklang.de/