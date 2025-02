Wir haben eine gute Nachricht für alle Besitzer von Inklang-Ayers-Wireless-Lautsprechern. Ein kostenloses Firmware-Update behebt einen kleinen Fehler – für den Inklang übrigens nicht verantwortlich ist.

Inklang-Firmware-Update macht immun gegen Smart-Home-Irrläufer

Die Digitalisierung bringt nicht nur Vorteile, sie vergrößert auch die Komplexität technischer Anwendungen. Umso wichtiger ist es, dass ein Hersteller beim Auftreten eines Problems nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern so lange sucht, bis der Fehler gefunden ist und behoben werden kann.

Hier zeigt sich der Hamburger Hersteller Inklang recht vorbildlich. Einige Kunden klagten bei der Nutzung ihrer Inklang-Ayers-Wireless-Lautsprecher über ein kleines, aber trotzdem lästiges Problem: Waren die Lautsprecher länger nicht in Betrieb, dann konnten sie in einigen wenigen Fällen den Kontakt zu ihrer Steuereinheit HD 10 Stream Connect (ausführlicher fairaudio-Testbericht) verlieren. Ein Neustart aller Komponenten stellte die Funkverbindung zwar umgehend wieder her, aber die Sache ließ Inklang-Gründer Thomas Carstensen keine Ruhe.

Er sprach mit den betroffenen Kunden und konnte so die Fehlerquelle peu à peu einkreisen. Der Fehler trat nämlich nur bei Kunden auf, die in ihrem Haus funkbasierte Steuerungen für Smarthome-Elemente wie Lampen oder Außenjalousien einsetzen. Leider ist es so, dass manche Smarthome-Helferlein sich nicht an die allgemeinen Funkstandards in Bezug auf Frequenzen und Signalstärke halten – und damit quasi die Funkverbindung von Lautsprecher und Steuereinheit „kapern“, wenn diese länger im Standby-Modus schlummern.

Carstensen fackelte nicht lange und schrieb ein Firmware-Update, das alle betroffenen Kunden per Post als USB-Stick zugeschickt bekamen. Dieses Update sorgt dafür, dass andere Komponenten keinen „Fremdzugriff“ mehr auf die Inklang-Funkstrecke übernehmen können. Auf diese Weise sei, so Carstensen, das Problem im Handumdrehen lösbar. Wir finden: Ein gutes Beispiel für den offenen Umgang mit kleinen Problemen – und vor allem für die konsequente Aufarbeitung und Lösung.

Kontakt

INKLANG Lautsprecher Manufaktur GmbH

Große Elbstraße 68

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-180 241 100

E-Mail: info@inklang.de

Web: https://www.inklang.de/