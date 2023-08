Der in Hamburg ansässige Hersteller Inklang hat gute Nachrichten für alle Freunde der passiven Ayers-Lautsprecherserie: Diese wurde nämlich jetzt „mal eben“ in Ayers Plus umbenannt – dahinter verbirgt sich ein aufwendiges Update der Frequenzweichen.

Inklang Ayers Plus – technischer Hintergrund

Nachdem Inklang seine Ayers-Serie seit einiger Zeit auch in einer aktiven Variante anbietet, gibt es nun eine weitere Innovation: Die passiven Modelle erhielten von Inklang ein Upgrade der Frequenzweichen. Ab sofort setzt Inklang nämlich auf hochwertigere Z-Cap-Folienkondensatoren, zugeliefert vom dänischen Anbieter Jantzen Audio. Außerdem wurden die Bauteiltoleranzen auf maximal 5 Prozent reduziert. Das Upgrade soll, so Inklang-Gründer Thomas Carstensen, eine deutliche Steigerung in den Bereichen Räumlichkeit, Detailwiedergabe und Feindynamik mit sich bringen.

Die Weichen sind bei Inklang seit eh und je ein wichtiges Thema. Der Hersteller setzt daher darauf, die Frequenzweichen in separaten Kammern der Lautsprecher luftdicht abgeschlossen zu platzieren, außerdem kommen verbackene Spulenkörper zum Einsatz.

Die beste Nachricht kommt zum Schluss: Inklang „schenkt“ seinen Kundinnen und Kunden das Upgrade: Die Ayers-Plus-Serie kommt nämlich zum gleichen Preis wie die bisherige Ayers-Serie.

Preise:

Inklang Ayers One Plus: ab 1.698 Euro

Inklang Ayers Two Plus: ab 2.198 Euro

Inklang Ayers Three Plus: ab 3.498 Euro

Inklang Ayers Four Plus: ab 3.998 Euro

Inklang Ayers Five Plus: ab 4.598 Euro

PS: Lesen Sie hier unsere bisherigen ausführlichen Testberichte von Inklang-Lautsprechern.

Kontakt

INKLANG Lautsprecher Manufaktur GmbH

Große Elbstraße 68

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-180 241 100

E-Mail: info@inklang.de

Web: https://www.inklang.de/