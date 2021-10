Unweit des Altonaer Fischmarktes, im stilwerk Hamburg befindet sich der Showroom des Lautsprecherspezialisten Inklang ­– eine tolle Lage, auch ideal gelegen für neugierige HiFi-Aficionados, die eh gerade mal im Norden unterwegs sind. Ansonsten ist Inklang neben den Individualisierungsmöglichkeiten seiner Lautsprecher insbesondere für seinen Direktvertrieb bekannt: Nicht zuletzt ein Probehören in den eigenen vier Wänden ist übers Wochenende problemlos möglich.

Limitiert auf je 100 Lautsprecher-Paare: „Copper Noir“ und „Gold Blanche“-Editionen von Inklang

Ganz frisch bringen die Hamburger nun erstmalig eine Limited Edition an den Start: Die bekannten Lautsprechermodelle Ayers Four und Ayers Five bewahren zwar ihr zeitloses Industriedesign, sind aber jeweils in begrenzter Auflage (je 100 Paare) in den edlen Versionen „Copper Noir“ und „Gold Blanche“ zu haben. Kupfer- und Gold-Akzente sollen im Zusammenspiel mit den vornehm schimmernden Matt-Lackierungen ­– jeweils eine Fünf-Schicht-Lackierung in Schwarz-Anthrazit oder Weiß – für einen besonders hochwertigen optischen Auftritt sorgen. Passende Frontabdeckungen gibt es optional.

Die „Copper Noir“-Versionen in Schwarz-Anthrazit kommen mit gebürsteten Metallapplikationen, die in einem elektrolytischen Verfahren auf die 12-mm- Aluminium-Sockelplatten der Standlautsprecher Ayers Four und Ayers Five aufgebracht werden. Der warme Kupferton bildet dabei einen ästhetischen Kontrast zum Schwarz-Anthrazit des restlichen Gehäuses. Die „Gold Blanche“-Edition setzt hingehen auf leuchtende Kontraste zwischen Weiß und hellem Gold-Ton, der hier ebenfalls die höhenverstellbaren Rändelfüße mit einschließt.

Technik, Verfügbarkeit & Preise

Die Standlautsprecher Inklang Ayers Four und Five kommen technisch übrigens in identischer Qualität und grenzen sich eher quantitativ ab: Gehäusevolumen und Größe der Tieftöner prädestinierten die Ayers Four für Raumgrößen bis zirka 35 Quadratmeter, während man den größeren Ayers Five 30 Quadratmeter oder mehr Auslauf gönnen sollte, so Inklang. Die unteren Grenzfrequenzen der beiden durch Bassreflexsysteme unterstützten Lautsprechermodelle lägen zwar nah beieinander, die Five seien aber noch pegelfester und fluteten größere Räume noch souveräner.

Sowohl die Inklang Ayers Four als auch Inklang Ayers Five kommen mit einem besonderen Riecher für gelungene Mitteltonwiedergabe: Nämlich einer „Bärennase“ in Form einer 55-mm-Soft-Dome-Mitteltonkalotte, die einen weiten Frequenzbereich beginnend bei den unteren Mitten bis hoch zu den unteren Höhen verantwortet. Nicht zuletzt ein breites Abstrahlverhalten und mithin ein räumliches Klangbild auch außerhalb des Sweetspots würden daher zu den besonderen Stärken der beiden Inklang-Standboxen zählen.

Die limitierten Auflagen der Ayers Four und Five kommen voraussichtlich ab Ende Oktober an den Marktstart. Ein Paar Inklang Ayers Four Limited Edition ist mit 3.698 Euro bepreist, die Inklang Ayers Five Limited Edition treten in den heimischen vier Wänden für 4.298 Euro im Duett auf. Die optionalen Stoffabdeckungen liegen je nach Modell bei grob 100 Euro.

