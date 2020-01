Der britische Lautsprecherhersteller KEF meldet Neuigkeiten aus seiner Reference-Linie. Zum einen kommt das In-Wall-Modell KEF Ci3160REF-THX in Kürze auf den Markt und werde sodann die „High-End-Lösungen für AV-Einbaulautsprechersysteme” maßgeblich erweitern. Zum anderen gibt’s die bekannten Lautsprecher der Serie – von denen wir die KEF Reference 1 und Reference 3 schon im Test hatten – nun in optisch neuen Varianten.

Der Einbaulautsprecher KEF Ci3160REF-THX ist – wie der Name schon vermuten lässt – THX-Ultra-zertifiziert und liefere in jeder Heimkino-Konfiguration einen „erstaunlich makellosen, natürlichen Klang“, so die Pressemitteilung des deutschen Vertriebs. Gleichzeitig sei die Installation einfach und das schlussendliche Ergebnis optisch diskret, so GP Acoustics weiter. Preislich liegt das In-Wall-Modell KEF Ci3160REF-THX bei 7.500 Euro.

Da das Auge bekanntlich mithört, gibt es die KEF-Reference-Boxen nun auch in der Ausführung Silver Satin Walnut. Das Echtholzfurnier aus Nussbaum werde paarweise selektiert und mit der bekannten, gebürsteten Aluminium-Front der Lautsprecher kombiniert.

Außerdem neu: Auch für die Center-Lautsprecher Reference 4c und 2c sind jetzt die sogenannten Kent Engineering & Foundry Editionen in Blue Ice White und Copper Black erhältlich.

KEF Reference-Linie (Stückpreise):

KEF REF5: 8.400 Euro

KEF REF3: 6.000 Euro

KEF REF1: 3.750 Euro

KEF REF2c: 5.000 Euro

KEF REF4c: 7.000 Euro

KEF REF8b: 6.000 Euro

Kontakt

GP Acoustics

Kruppstraße 82 - 100

45145 Essen



Telefon: +49(0)201 – 17039-0

E-Mail: info.de@kef.com

Web: https://de.kef.com/