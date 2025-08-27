In-Ear-Kopfhörer von 64 Audio im Vertrieb bei WOD Audio

Der deutsche Distributor WOD Audio übernimmt ab sofort den Vertrieb der US-amerikanischen Marke 64 Audio in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Sortiment umfasst in erster Linie In-Ear-Monitore für professionelle Anwendungen und natürlich ebenso anspruchsvolle private Nutzer.

Direkt und via Fachhandel …

Der im Bundesstaat Washington beheimatete Hersteller ist auf hochwertige In-Ear-Kopfhörer spezialisiert und richtet sich mit seinem Angebot sowohl an professionelle Musiker als auch an audiophile Hörerinnen und Hörer. Mit dem neuen Vertriebsabkommen ist 64 Audio nun über WOD Audio aus Nidderau (Onlineshop: https://shop.wodaudio.com) sowie über ausgewählte Fachhandelspartner im deutschsprachigen Raum erhältlich.

Technische Spezialitäten

Gegründet wurde 64 Audio vor gut 15 Jahren von dem Musiker und Audio-Ingenieur Vitaliy Belonozhko. Das Unternehmen hatte sich zunächst auf individuelle Lösungen für Monitoring-Anwendungen im Live-Bereich und im Studio spezialisiert. Klangpräzision, Tragekomfort und generell technologischer Anspruch sollen laut Eigenbekunden nach wie vor im Fokus der Entwicklungsarbeit stehen.

Zu den zentralen Entwicklungen gehört unter anderem das Apex-System, das eine druckausgleichende Wirkung innerhalb des Ohrs erzielen und dadurch sowohl Klangqualität als auch Tragekomfort verbessern soll. Oder die Tubeless-Technologie (Tia), die soundbeeinflussende Dämpfung überflüssig mache. LID hingegen ist eine proprietäre Schaltung, die die nichtlinearen Impedanzen der Treiber korrigieren und die ursprüngliche Klangsignatur bewahren soll.

Die neue Aspire-Serie von 64 Audio

Ein Schwerpunkt im aktuellen Sortiment ist die neue 64-Audio-Aspire-Serie, die vier In-Ear-Kopfhörer-Modelle (379 bis 849 Euro) mit jeweils unterschiedlichen Klangprofilen umfasst. Die Serie wurde gezielt für verschiedene Zielgruppen konzipiert – von Einsteigern, die ein möglichst natürliches Klangbild wünschen, bis hin zu ambitionierten Anwendern mit hohen Anforderungen an Auflösung, Dynamik und Klangbalance.

Nicht zuletzt konnte der In-Ear-Kopfhörer 64 Audio U6t bei uns einen fairaudio’s-favourite-Award einheimsen: Hier geht’s zur ausführlichen Rezension.

Wir wünschen gutes Gelingen für die neue Vertriebs-Kooperation!

Kontakt

WOD Audio - Werner Obst

Westendstraße 1a

61130 Nidderau

Deutschland

Telefon: +49(0)06187-900077

E-Mail: info@wodaudio.de

Web: https://shop.wodaudio.com/