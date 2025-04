Vor rund einem Dreivierteljahr stellte B&W erstmals den In-Ear-Kopfhörer Pi8 vor. Nun ist dieses Modell in einer McLaren-Edition erhältlich. Technisch macht das keinen Unterschied, optisch hingegen einen rennentscheidenden.

Aus der Racing-Szene inspiriert

Der in der Fachpresse offenbar gut rezensierte, kabellose In-Ear-Kopfhörer Pi8 von Bowers & Wilkins erscheint jetzt in einer speziellen McLaren Edition. Inspiriert vom ikonischen Design der Luxusautomarke, präsentiert sich der B&W Pi8 McLaren Edition in einer aufmerksamkeitsstarken Kombination aus Galvanisch-Grau und dem charakteristischen Papaya-Orange von McLaren.

Technische Details …

Wer sich genauer für die technischen Details der Pi8 und Pi8 McLaren Edition interessiert, der wird in unserer ausführlichen Newsmeldung fündig, in der wir auch die Unterschiede zum Pi6 erläutern.

Der Dritte im Bunde

Nach den Sondermodellen Px8 McLaren Edition und Zeppelin McLaren Edition ist der B&W Pi8 McLaren Edition das neueste Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Bowers & Wilkins und McLaren Automotive. Die Partnerschaft, die seit über einem Jahrzehnt besteht, wurde kürzlich auf das Formel-1-Team von McLaren erweitert – mit Bowers & Wilkins als offiziellem Audio-Partner; wir berichteten.

Verfügbarkeit und Preis

Der neue Bowers & Wilkins Pi8 McLaren Edition kann ab sofort im ausgewählten Fachhandel oder online im B&W-Shop für 499 Euro bestellt werden.

Kontakt

D&M Germany GmbH - A Division of Masimo Consumer

An der Kleinbahn 18

41334 Nettetal

Deutschland

Telefon: +49(0)2157-1208-0

Web: https://www.bowerswilkins.com/de-de/