Mit der neuen S25-Serie präsentiert der deutsche Hersteller In-akustik eine Kabellinie, die High-End-Technologie für ambitionierte Einsteiger ermöglichen soll. Die Kabel werden vollständig im eigenen Haus entwickelt und gefertigt.

In-akustik S25-Serie: Konstruktion und Ingredienzien

Im Mittelpunkt der neuen Serie stehen technische Merkmale wie feindrahtiges, sauerstofffreies Kupfer (OFC), ein mit Luft geschäumtes Polyethylen als Isolationsmaterial, ein dichter Multicore-Aufbau und eine effektive Abschirmung.

Drei Lautsprecherkabel

Insbesondere bei den Lautsprecherkabeln, die unter den Bezeichnungen Speaker 225, 415 und 425 in drei Varianten angeboten werden, soll das Multicore-Prinzip zu einer gezielten Reduktion der Leitungsinduktivität führen. Durch die damit verbundene geringere Impedanz im Hochfrequenzbereich soll sich laut Hersteller eine fein aufgelöste, dynamische Signalwiedergabe ergeben.

NF- und Digital-Kabel

Die NF-Kabel der Serie – Connect 212 Cinch und XLR – sowie die Subwoofer- und Digitalkabel setzen auf eine Kombination aus geschäumtem PE-Dielektrikum, symmetrischem Aufbau und einer hochdichten Kupferabschirmung. Das Ziel besteht darin, eine störungsarme Signalübertragung zu gewährleisten – selbst unter dem Einfluss elektromagnetischer Felder im Wohnumfeld, wie sie beispielsweise durch Router, Netzteile oder Smartphones verursacht werden.

Handarbeit

Gefertigt werden sämtliche Kabel der S25-Serie in der firmeneigenen Manufaktur in Ballrechten-Dottingen. Vom ersten Entwurf bis zur Endkontrolle liegt jeder Produktionsschritt in den Händen von In-akustik. Die Stecker werden entweder per Hand verlötet oder mit einem Druck von bis zu 1,5 Tonnen mechanisch verpresst.

Varianten und Preise

Die Produktpalette der In-akustik-S25-Serie umfasst Lautsprecherkabel mit Leiterquerschnitten bis 5,0 mm², NF-Verbindungen in Cinch- und XLR-Ausführung, Subwooferkabel mit Mono- oder Y-Konfiguration sowie digitale S/PDIF-Kabel (Cinch). Preislich beginnt die Serie bei 80 Euro für das Digitalkabel, 100 Euro für Subwooferverbindungen, 149 Euro für die NF-Kabel und 245 Euro für die Lautsprecherkabel.

Kontakt

In-akustik GmbH & Co. KG

Untermatten 12-14

79282 Ballrechten-Dottingen



Telefon: +49(0)7634 - 5610-0

E-Mail: info@in-akustik.de

Web: https://www.in-akustik.de/