Der deutsche Hersteller In-akustik stellt mit dem Referenz LS-404 Micro Air ein neues Lautsprecherkabel vor, das geringstmögliche Verluste und eine unverfälschte Signalübertragung verspricht – ohne Schönfärberei, dafür mit entspannter Wiedergabe.

In-akustik Referenz LS-404 Micro Air: Konzept und Details

Das neue Flaggschiff-Lautsprecherkabel von In-akustiks Micro-Air-Serie wird von Hand gefertigt, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. Bei diesem Kabel kommen insgesamt acht Concentric-Copper-Leiter mit einem Querschnitt von jeweils 2,62 Quadratmillimetern zum Einsatz. Durch die Multicore-Architektur sollen sich die Magnetfelder der Minus- und Plus-Leiter überlappen und somit neutralisieren, was die Induktivität des Kabels reduziere und somit eine sehr unverfälschte Signalübertragung ermögliche.

Beim Dielektrikum setzt In-akustik bekanntermaßen auf Luft. Somit ist bei der Micro-Air-Technologie eine komplexe, rautenförmige Struktur Teil des Gesamtaufbaus. Durch diese Konstruktion entstehen Luftkammern, was lästige Kapazitäten reduziere und für optimale Übertragungseigenschaften sorge.

Da letztlich der subjektive Höreindruck in der eigenen Musikanlage das Entscheidende ist, bietet In-akustik an, dass die Kabel der Air- und Micro-Air-Serie bequem und risikolos an der eigenen Wiedergabekette probegehört werden können. Wie das genau vonstatten geht, ist auf der Website des Herstellers nachzulesen.

Preise (Standardlänge 2 x 3 Meter):

Single Wire LS-404-MICRO Air Easy Plug SW: 850 Euro LS-404-MICRO Air BFA SW: 950 Euro LS-404-MICRO Air Spade SW: 1.000 Euro

Single/Bi-Wire LS-404-MICRO Air Easy Plug SBW: 875 Euro LS-404-MICRO Air BFA SBW: 1.050 Euro LS-404-MICRO Air Spade SBW: 1.100 Euro



Andere Längen bzw. Steckverbinder auf Anfrage.

Kontakt

in-akustik GmbH & Co. KG

Untermatten 12-14

79282 Ballrechten-Dottingen



Telefon: +49(0)7634 - 5610-0

E-Mail: info@in-akustik.de

Web: https://www.in-akustik.de/