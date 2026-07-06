Luft-Helix mit Drehverschluss: in-akustik spendiert seinen Referenz-AIR-Lautsprecherkabeln neue 360°-Stecker

Die Kabelspezialisten von in-akustik aus dem badischen Ballrechten-Dottingen renovieren ihre renommierte High-End-Speerspitze im Detail. Das technische Update betrifft die Lautsprecherkabel der Referenz-AIR-Familie und konzentriert sich voll und ganz auf eine optimierte Mechanik.

Während das elektrische Kernkonzept, sprich die Leiterkonstruktion, das Steckermaterial und der Air-Helix-Aufbau mit seinem Luft-Dielektrikum (Luft gilt physikalisch als das beste Dielektrikum), unangetastet bleibe, spendiert die Manufaktur den hauseigenen Bananensteckern und Kabelschuhen ein Komfort-Upgrade, das vor allem das Hantieren hinter engen HiFi-Racks spürbar erleichtern soll.

Madenschrauben ade …

Der Fokus der Überarbeitung liegt auf neuen BFA-Banana-360°- und Kabelschuh-360°-Steckern. Laut Hersteller verabschiede man sich ab sofort von der bisherigen Fixierung mittels klassischer Madenschrauben. Stattdessen zieht an den Steckerenden eine neu entwickelte Überwurfmutter ein, die eine komplett werkzeuglose Montage per Hand ermöglichen soll.

Schiere Kraft statt Lötzinn: Die Steckerverbindungen

Am Materialmix der Stecker rütteln die Badener natürlich nicht: Als Basismaterial dient weiterhin hochleitfähiges Tellurium-Kupfer, das mit einer harten und abriebfesten Rhodium-Schicht überzogen wird. Unangetastet bleibt zudem die lötfreie Verbindung im Signalweg. Die Leiter werden in der in-akustik-Manufaktur mit einem brachialen Anpressdruck von 1,5 Tonnen direkt mit dem Kontaktelement verpresst, um thermische Spannungen oder die schlechtere Leitfähigkeit von Lötzinn von vornherein zu vermeiden.

Hohe Flexibilität bei minimalem elektrischen Widerstand

Ein mechanisches Highlight der Lautsprecherkabel-Konstruktion bleibt das integrierte Drei-Achsen-Kugelgelenk. Dieses erlaubt es dem massiven Kabel, sich in mehreren Ebenen flexibel auszurichten, wodurch schädliche Hebelkräfte von den empfindlichen Anschlussklemmen der Verstärker und Lautsprecher ferngehalten werden. Laut in-akustik liegt der Übergangswiderstand dieses Gelenks bei unter 0,05 Milliohm – ein Wert, der im Vergleich zu den üblichen Schleifenwiderständen von Kabeln und Terminals messtechnisch kaum ins Gewicht fallen soll.

Die neuen Stecker kommen ab sofort serienmäßig bei den Modellen in-akustik LS-2405 AIR, in-akustik LS-4005 AIR und dem Top-Modell in-akustik LS-8005 AIR zum Einsatz. Das gilt gleichermaßen für die klassischen Kupfer-Ausführungen wie für die extrem kostspieligen Pure Silver-Varianten.

Verfügbarkeit und Preis

In unseren bisherigen Testberichten charakterisierten sich die Lautsprecherkabel von in-akustik klanglich durch Transparenz und eine eher frischere oder knackige Note (Test In-akustik LS-2405). Die aktualisierten Referenz AIR-Lautsprecherkabel sind nun ab sofort erhältlich. Die Preise starten bei 3.779 Euro für das Einstiegsmodell in-akustik LS-2405 AIR (Kupfer, 2 x 2,0 Meter) und reichen bis zu ambitionierten 70.630 Euro für das Flaggschiff in-akustik LS-8005 AIR in der Reinsilber-Version (2 x 2,0 Meter). „Alle Referenz AIR-Kabel werden in der hauseigenen Manufaktur in Ballrechten-Dottingen handgefertigt und vor dem Versand individuell stückgeprüft“, verspricht in-akustik.