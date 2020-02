Der süddeutsche Hersteller In-akustik forscht unermüdlich zum Thema „das perfekte Kabel“: Wie wir schon berichteten, sind insbesondere die Helix-Technologie (bei der die Kabel nach dem Vorbild von DNA-Strängen verwoben werden) sowie die Idee, Luft definiert als Dielektrikum einzusetzen, typisch für die In-akustik-Lautsprecher- und Verbindungskabel.

Nun zündet man in Ballrechten-Dottingen mit der Micro-Air-Kabelserie die nächste Ausbaustufe. Bei den Lautsprecherkabeln gibt es drei Varianten, die sich in der Anzahl der Leiter unterscheiden. Beim Flaggschiffkabel LS-204 XL Micro Air kommen neben dem Luft-Dielektrikum sechs Concentric-Copper-Leiter zum Einsatz. Durch diese Multicore-Architektur sollen sich die Magnetfelder der Plus- und Minusleiter überlappen und damit neutralisieren.

Das Audiokabel NF-204 Micro Air ist symmetrisch, das NF-104 Micro Air koaxial aufgebaut. Die Cinch-Varianten sind mit einem neuen Stecker ausgestattet, der vollständig lötfrei verarbeitet wird – Kabel und Stecker werden mit 1,5 Tonnen Druck verpresst.

Bei In-akustik legt man Wert auf die Feststellung, dass die neuen Kabel in einer hauseigenen Manufaktur in Deutschland gefertigt werden. Im Nachgang werden sie nicht nur manuell konfektioniert, jedes Kabel wird vor dem Versand auch technisch, mechanisch und akustisch „auf Herz und Nieren geprüft“, so der Hersteller.

Preise:

NF-Kabel

In-akustik NF-104 Micro-AIR (Cinch): ab 225,00 Euro (0,75 m)

In-akustik NF-204 Micro-AIR (Cinch): ab 280,00 Euro (0,75 m)

In-akustik NF-204 Micro-AIR (XLR): ab 300,00 Euro (0,75 m)

Lautsprecherkabel

In-akustik LS-104 Micro-AIR: ab 400,00 Euro (2 x 3 m)

In-akustik LS-204 Micro-AIR: ab 550,00 Euro (2 x 3 m)

In-akustik LS-204 Micro-AIR XL: ab 675,00 Euro (2 x 3 m)

Kontakt

in-akustik GmbH & Co. KG

Untermatten 12-14

79282 Ballrechten-Dottingen



Telefon: +49(0)7634 - 5610-0

E-Mail: info@in-akustik.de

Web: https://www.in-akustik.de/