In-akustik komplettiert die Micro-AIR-404-Serie mit einem Cinch-/XLR-Kabel und einem Netzkabel

Der badische Kabelspezialist In-akustik schließt den Kreis mit dem NF-Signalkabel NF-404 Micro AIR und dem Netzkabel AC-404 Micro AIR. Zusammen mit dem bereits erhältlichen Lautsprecherkabel LS-404 steht die physikalisch ausgetüftelte Micro-AIR-Technologie nämlich nun erstmals für die gesamte Verbindungskette einer HiFi-Anlage bereit. Das Ziel der Entwickler aus Ballrechten-Dottingen ist es, elektrische Kapazitäten durch den Einsatz von Luft als Isolator – bekanntermaßen das beste Dielektrikum, wenn wir einmal vom Vakuum absehen – drastisch zu reduzieren und Signale sowie Strom möglichst verlustfrei zu übertragen.

In-akustik NF-404: Luft-Dielektrikum und „Guided Copper“-Leiter

Das Kleinsignalkabel NF-404 Micro AIR wurde speziell für die empfindliche Verbindung zwischen Quellgeräten und Verstärkern entwickelt. Um klangschädliche Energiespeicher-Effekte von Kunststoffen zu umgehen, setzt In-akustik auf eine rautenförmige Luftkammerstruktur.

Erstmals kommt zudem der sogenannte Guided-Copper-Leiteraufbau aus OFC-Kupfer zum Einsatz. Hierbei werden die einzelnen Kupferdrähte in einer definierten Geometrie geführt und isoliert, was unerwünschte Wechselwirkungen innerhalb des Leiters reduzieren soll. Der symmetrische Aufbau und eine zweifache Schirmung schützen das Audiosignal effektiv vor elektromagnetischen Einstreuungen, heißt es von In-akustik. Das Kabel wird wahlweise mit Cinch- oder XLR-Steckern angeboten.

In-akustik AC-404: 6-fach-Multicore für die Stromversorgung

Mit dem AC-404 Micro AIR überträgt In-akustik das Prinzip der Luft-Isolierung der Micro-AIR-Serie erstmals auf die Stromversorgung. Eine neu entwickelte 6-fach-Multicore-Architektur sorgt für eine „niederohmige“ Stromzuführung über ein breites Frequenzspektrum und soll Ausgleichsströme zwischen den angeschlossenen HiFi-Komponenten minimieren.

Auch beim Netzkabel soll das Luft-Dielektrikum kapazitive Verluste verringern, während ein doppelter Schirm hochfrequente Netzstörungen abfängt. Das Kabel ist mit Schuko-Stecker auf C15- oder C19-Kaltgerätebuchse konfigurierbar. Sämtliche Kabel der Serie werden komplett in der eigenen Manufaktur in Südbaden entwickelt, von Hand gefertigt und einzeln geprüft.

Verfügbarkeit und Preise

Das Signalkabel In-akustik NF-404 Micro AIR (Längen von 0,75 m bis 2,0 m) ist ab sofort zu Preisen ab 625 Euro erhältlich. Das Netzkabel In-akustik AC-404 Micro AIR (Längen von 1,0 m bis 2,0 m) startet bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 749 Euro. Interessenten können übrigens alle Kabel der Micro-AIR-Serie 14 Tage lang kostenlos zu Hause probehören.

Wir hatten die Vertreter der Micro-AIR-Serie bis dato noch nicht zu Gast – vor zwei Jahren allerdings ein Lautsprecher- und ein NF-Kabel der „großen“ AIR-Serie im Test. Beiden gemein waren eine hervorragende Auflösung und sehr authentische Klangfarben. Wer sich näher dafür interessiert – hier geht es zu unserem Bericht. Ob sich Ähnliches bei den Micro-AIR-Vertretern zeigt, muss ein künftiger Test erst klären …