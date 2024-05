Durchaus selbstbewusst kündigt In-akustik seine neuen Reinsilberkabel aus der AIR-Pure-Silver-Serie an: Sie loten, wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt, „die Grenzen des Machbaren“ aus. Das schlägt sich allerdings auch im Preis nieder.

Reinsilberkabel von In-akustik: Komplexer Aufbau, edle Materialien

Die neuen Kabel aus Ballrechten-Dottingen basieren – wie viele andere Verbinder des Unternehmens – auf dem Prinzip, Luft als „perfekten“ Isolator zu nutzen. Mit dem neuen Lautsprecherkabel In-akustik LS-8005 AIR Pure Silver und dem NF-Kabel In-akustik NF-4005 AIR Pure Silver wird dem Ganzen die Krone aufgesetzt, denn als Leitermaterial kommt reines Silber zum Einsatz.

So verfügt das Lautsprecherkabel LS-8005 AIR Pure Silver über 32 sogenannte Cross-Link-Super-Speed-Hohlleiter, die einen Gesamtquerschnitt von 38 mm² ergeben. Mit einem großen Querschnitt allein sei es aber nicht getan, so In-akustik, mitentscheidend sei auch die Kabelgeometrie. Die Verseilung der Einzelleiter erfolge beim LS-8005 AIR Pure Silver deshalb so, dass so gut wie alle Magnetfelder eliminiert würden, was einen feinaufgelösten und druckvollen Klang ergebe. Beide neuen Verbinder verfügen zudem über eine Erdungsoption, um die Kabel – je nach Einsatzzweck – mit der Masse des Verstärkers, dem Schutzleiter oder einer Grounding-Box zu verbinden.

Hintergrund der AIR-Pure-Silver-Serie

Die auf der High End 2024 erstmals vorgestellten Kabel sind laut In-akustik übrigens auf Kundenwunsch entwickelt worden: Ein Kunde aus Nordamerika habe sich an den dortigen Vertrieb von In-akustik gewandt und Lautsprecher- sowie NF-Kabel ohne jedwede Kompromisse angefragt. Das ließ sich die Entwicklungsabteilung von In-akustik nicht zweimal sagen und beantwortete die Anfrage mit einer neuen Flaggschiff-Kabelserie, bei denen das Prinzip des Luft-Dielektrikums mit Reinsilber als Leitermaterial verquickt wurde. Die Kabel werden selbstverständlich in der hauseigenen Manufaktur gefertigt und konfektioniert.

Preise

Das alles hat seinen Preis: Die Lautsprecherkabel In-akustik LS-8005 AIR Pure Silver kosten als Stereo-Set mit 2 x 3 Metern Single Wire respektable 89.000 Euro – und für ein NF-Kabel (Cinch) sind mindestens 6.999 Euro zu entrichten. Auf Wunsch sind natürlich individuelle Konfektionierungen möglich.

