Der Berliner Fachhändler Max Schlundt Kultur Technik lädt am kommenden Donnerstag im Living Berlin (ehemals Stilwerk) dazu ein, verschiedene Lautsprecherkabel der Referenz-05-Reihe von In-akustik auf Herz und Nieren zu prüfen – mit von der Partie sind In-akustik-Geschäftsführer Dieter Amann und Entwickler Holger Wachsmann.

Viel Technik – und viel Luft

Die Vorgängerserie führte In-akustik vor etwa sieben Jahren ein, eine Besonderheit war und ist, dass Luft – und damit das denkbar beste „Material“ als Dielektrikum – zur Anwendung gelangt. Die In-akustik-Referenz-Kabel sind fertigungstechnisch entsprechend ziemlich aufwändig: Spezielle aneinandergereihte Clips im Kabelinneren bilden das tragende Gerüst, das die Signalleiter in einer zylindrischen Spiralform mit definiertem Abstand frei in der Luft hält. Diese sogenannte Air-Helix-Konstruktion soll, so In-akustik, der theoretisch perfekten Luftisolation praktisch sehr nahekommen. Der Hohlleiteraufbau sowie die Wahl der Leitermaterialien sollen überdies positiv auf die Übertragungseigenschaften einzahlen. Die neue „In-akustik 05 Air“-Serie kennzeichne laut In-akustik zudem viele weitere kleine Verbesserungen. Übrigens: Wir hatten neulich das Lautsprecherkabel LS-2405 Air und den XLR-Verbinder NF-2405 Air XLR von In-akustik zu Gast und waren ziemlich angetan.

Vor Ort Fragen stellen –­ und zuhause testen

Max Schlundt wird für dieses Event zwei oder drei Audiosysteme scharfschalten, mithilfe derer ausgiebig verglichen werden kann. Dieter Amann und Holger Wachsmann von In-akustik stehen währenddessen gerne für alle Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Und: Wer möchte, darf sich unverbindlich Kabel ausleihen, um sie dann zuhause in der eigenen Anlage in Ruhe antesten zu können.

Bleiben oder Nichtbleiben?

Darüber hinaus feiern die dänischen Lautsprecher „Trapeze Ri“ von Audiovector Berliner Premiere. Max Schlundt möchte seine Kunden und Gäste darüber abstimmen lassen, ob diese optisch markanten Standlautsprecher seine Ausstellung dauerhaft bereichern sollen – oder nicht.

Wann?

Donnerstag, 28.11.2024, 11 bis 19 Uhr

Kontakt

Max Schlundt Kultur Technik

Kantstraße 17 (im Living Berlin)

10623 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-31 51 53 40

E-Mail: info@maxschlundt.de

Web: https://www.maxschlundt.de